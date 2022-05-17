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أقوي كولاجين للبشرة ومنع التجاعيد وشد البشرة لوجه أصغر مهما كان عمرك، تحلم كل امرأة أن تحصل على البشرة الأكثر حيوية ونضارة بدون أي تجاعيد، وبسبب هذا يلجأ العديد منهم إلى عمل البوتوكس من أجل شد البشرة مما تجعلها تبدو أصغر عمرًا، بل تلك الطريقة تكون من الطرق الغالية والتي تتطلب إلى وقت كثير،
ماسك القرنفل وبذور الكتان أقوي كولاجين للبشرة
يعتبر قناع القرنفل وبذور الكتان من أجل الماسكات التي تعمل على شد البشرة وجعلها أكثر إشراقًا.
المكونات
- مقدار من القرنفل.
- كمية من الماء.
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من جل الصبار.
طريقة الاستخدام
- يتم خلط القرنفل وطحنه بالشكل الجيد في المطحنة أو الكبة إلى أن يتم الحصول على الخليط الناعم،
- وبعد ذلك إضافة ثلاثة ملاعق من القرنفل في إناء.
- يترك على النار مع كأس من الماء مدة عشر دقائق،
- وبعد ذلك يتم تصفيته باستعمال الشاش الطبي في إناء ثاني يتم إضافة بذور الكتان مع المياه.
- يتم وضع ذلك الخليط على النار إلى أن يتم الحصول على المزيج اللزج،
- وبعد ذلك تصفيته من خلال المصفاة الضيقة أو باستعمال الشاش الطبي.
- إحضار إناء مع وضع المزيج السابق به، ثم إضافة ثلاثة ملاعق من القرنفل المطحون وجل الصبار وكذلك زيت جوز الهند.
- تقليب جميع المقادير بالشكل الجيد إلى أن يتم الحصول على القوام الكريمي، وبعد ذلك يتم حفظه في إناء مغلق جيدًا.
- وضع الكريم على الوجه النظيف مع تدليكه لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك تركه ثلاثون دقيقة وشطفه باستعمال الماء.
- وبعد ذلك يتم وضع المرطب الخاص بالبشرة،
- ثم تكرار تلك الوصفة لمدة مرة واحدة كل يوم قبل الذهاب إلى النوم من أجل الحصول على الوجه المشدود بدون أي تجاعيد.
أهمية القرنفل للوجه
يتضمن القرنفل على العديد من الفوائد التي تخص البشرة، ومن ضمن هذه الفوائد هي كالتالي:
- يكون القرنفل مليئًا بمضادات الأكسدة الطبيعية، لذا يقوم بمعالجة كل مشكلات الجلد ويساعد في حصول الشخص على الوجه المشدود بدون أي تجاعيد.
- يكون القرنفل بديلًا للبوتكس، وهذا بسبب أنه يتضمن على الاوجينول الذي يعمل على خفض ترهلات الجلد ومنع تواجد التجاعيد والخطوط الدقيقة أيضًا.
- يعد القرنفل من المطهرات الطبيعية للوجه، نظرًا لأنه يتضمن على الخصائص المضادة للفطريات والميكروبات، لذا فهو أيضًا يقوم بمعالجة حب الشباب.
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