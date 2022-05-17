نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك فعال لتقشير البشرة وتوحيد لونها ويعمل علي تبييضها في دقائق فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك فعال لتقشير البشرة وتوحيد لونها ويعمل علي تبييضها في دقائق فقط، تسعى كل الفتيات إلى الحصول على بشرة أفتح وأكثر إشراقاً لذلك يتم المواظبة على استخدام روتين يومي للعناية للبشرة، ويتكون هذا الروتين من مجموعة من الخطوات تبدأ وأهمها هو استخدام ماسك كمقشر خفيف للبشرة وذلك للتخلص من الجلد الميت الذي يسبب بهتان البشرة، ومن الممكن أن يتم تحضير هذا المقشر باستخدام مكونات طبيعية وذلك لتجنب كل الآثار الجانبية التي من المتوقع ظهورها بعد استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة.

ماسك طبيعي لتقشير وتوحيد لون البشرة ويمنحك تبييض فوري

إن تقشير وتوحيد لون البشرة من الخطوات الهامة للحفاظ علي نضارة وصحة الوجه.

ولكن أغلب الفتيات تلجأ لاستخدام المقشرات الكيميائية للحصول علي نتيجة سريعة.

إلا أنها تؤذي الجلد وتتسبب في جفافه إلي انب ظهور الحبوب والمسام الواسعة.

ولذلك سوف أقدم لكم ماسك فعال لتقشير البشرة وتوحيد لونها في وقت سريع.

ماسك دقيق الشوفان وماء الأرز لتقشير البشرة

استخدام المكونات الطبيعية على البشرة يعتبر الخيار الأفضل والأكثر ضماناً من قبل الفتيات،

حيث يتم استخدام مكونات طبيعية في تحضير هذه الوصفات والمقشرات التي تعالج مشاكل البشرة المختلفة وتعمل علي تبييض البشرة، ومنها ماسك دقيق الشوفان وماء الأرز.

مكونات الماسك

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من ماء الأرز.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الماسك

في وعاء عميق يتم إضافة دقيق الشوفان مع ماء الأرز، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها جيداً.

يتم إضافة العسل إلى هذا الخليط ثم نستمر في التقليب حتى يتم الحصول على مزيج متناسق يمكن فرده على البشرة بسهولة.

ثم يتم وضع هذا الخليط على الوجه، ويترك على الأقل ربع ساعة.

يتم غسل الوجه جيداً بالماء فقط ثم يتم استخدام المرطب المناسب للبشرة وذلك لكي يتم الحصول على نتيجة جيدة.

فوائد تقشير البشرة باستخدام المقشرات الطبيعية

يستخدم المقشر لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد الميت وأيضاً للحصول على بشرة صحية أكثر ونضرة،

ومن الأفضل أن يتم استخدام المقشرات الطبيعية للبشرة أفضل من استخدام المقشرات التي تحتوي على مواد كيميائية غير مضمونة،

ومن فوائد استخدام المقشرات الطبيعية: