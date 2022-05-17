نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبيض للعرايس.. كريم الفازلين والقهوة المبهر لتبيض الوجه وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد في دقائق في المقال التالي
الفازلين من أقوى أنواع المرطبات الطبيعية الهامة، ولكن الآن سنتعرف على استخدام أخر له، وليس فقط الفازلين مع القليل من القهوة، سوف تحصلين على أقوى كريم يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، بالإضافة إلى إخفاء جميع آثار البقع والاسمرار الموجود في البشرة وتؤدي لنضارة البشرة، مع العلم أن القهوة لها فوائد كثيرة لا حصر لها، ومع دخول فصل الصيف تحتاج جميع النساء إلى كريم للتخلص من كل هذه المشاكل، لكي تتعرفي على المزيد من المعلومات، يجب عليكم قراءة باقي الفقرات، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحضير كريم القهوة والفازلين لتبيض البشرة
كلنا نعرف أن القهوة تستخدم في أحد المشروبات الساخنة، ولكن الأن سوف نستخدمها كأحد وصفات طبيعية للبشرة، وتحتاج البشرة بصفة مستمرة إلى ترطيب عالي، لكي يعوض عن فقدان نسبة الماء في الجسم، يؤدي إلى جفاف وتشقق البشرة، ولذلك بدأت معظم النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أفضل كريم لحل جميع مشاكل البشرة، ويساعد في تفتيح الجسم، وتتلخص المكونات في:
- ملعقة ونصف من القهوة السادة المطحونة.
- ملعقة ونصف من الفازلين.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة ونصف من نشا الذرة.
طريقة تحضير كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة
قبل البدء في شرح طريقة التحضير، سوف نوضح لكم أهمية المكونات المستخدمة في هذه الوصفة:
- تحتوي القهوة على مادة الكافيين، والذي له تأثير قوي في شد الوجه والتخلص من التجاعيد.
- تساعد القهوة على منع زيادة الرطوبة العالية في الوجه وكذلك الجسم.
- تساعد في تنظيف البشرة والتخلص من الشوائب والبكتيريا الموجودة في البشرة.
- تساعد في إخفاء الخط الفاصل للون البشرة.
طريقة تحضير الوصفة:
- نضع جميع المكونات مع بعضهما البعض في الخلاط الكهربائي.
- نستمر في الخفق حتى نتخلص من أي تكتلات موجودة في البشرة.
- نضع الكريم في علبة تناسب كمية الكريم.
- نضع الكريم مرة في اليوم على البشرة.
- يجب تنظيف البشرة قبل وضع الكريم عليها.
- يجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة شهر للوصول إلى درجة اللون المطلوبة.
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