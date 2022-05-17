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عمر شويل - جدة كريم الطماطم أقوى كولاجين للبشرة لتفتيح وشد الوجه من أول مرة شباب دائم، يتم البحث من قبل الكثير من الفتيات عن الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة، كما يتم البحث عن وصفات مضمونة تم تجربتها من قبل الكثير من الأشخاص، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية أكثر فعالية من استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالبشرة، ولكن تحتاج هذه الوصفات إلى المواظبة عليها لفترة طويلة لكي يتم الحصول على نتيجة مضمونة، يتم تحضير الوصفات الطبيعية باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، ومنها وصفة الطماطم والشوفان التي تساهم في إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي تبدو البشرة بمظهر أفضل وأكثر حيوية ونضارة.

كريم الطماطم أقوي كولاجين للبشرة ويعمل علي تفتيح وشد الوجه من أول استخدام

مع مرور الوقت تبدأ علامات التقدم في العمر في الظهور مما يسبب مصدر إزعاج كبير وخاصةً للمرأة.

ولذلك تلجأ لاستخدام منتجات الكولاجين مثل الكريم أو الماسكات التي تمنع ظهور التجاعيد وتقوم بشد ترهلات الجلد.

إلا أنها مكلفة للغاية كما يكون لها آثار جانبية علي البشرة علي المدي البعيد.

ولهذا سوف نتناول سوياً كريم الطماطم أقوي كولاجين للبشرة ومن مكونات طبيعية سريعة المفعول.

كريم الطماطم والشوفان أقوي كولاجين للبشرة

يوجد مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها على البشرة لعلاج أحد مشاكلها، ومنها وصفة الطماطم والشوفان التي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

مكونات الكريم

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم خالية من إضافات.

ملعقتان كبيرتان من الشوفان.

ملعقة من النشا.

بياض بيضة.

ملعقة من عصير الليمون (غير مناسب لأصحاب البشرة الحساسة).

خطوات التحضير

في وعاء عميق يتم وضع صلصة الطماطم ويضاف لها الشوفان والنشا ويتم تقليب المكونات مع بعضها.

يتم إضافة بياض البيضة مع عصير الليمون ونستمر في التقليب حتى يتم الحصول على خليط متماسك القوام.

يتم فرد هذا الخليط على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل.

بعد انتهاء المدة يتم غسل الوجه جيداً بالماء البارد.

يجب أن يتم استخدام الماسك على الوجه مباشرةً بعد أن يتم تحضيره.

ما هي فوائد الطماطم للبشرة

تحتوي الطماطم على الكثير من الخصائص العلاجية للبشرة ولذلك فهي تحتوي على الكثير من الفوائد ومنها: