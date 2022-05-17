خلطة لتكثيف الحواجب والرموش إنبات الفراغات بمكونات طبيعية بديل المكياج، يوجد الكثير من النساء ممن يعانون من وجود فراغات في المنطقة الخاصة بالحواجب وأيضاً الرموش، لذلك يبحثون عن طرق ووصفات لحل هذه المشكلة لأنهم يريدون الحصول على مظهر رائع وجذاب، ولكن الطرق التقليدية مثل الماسكارا أو جل الحواجب كلها تتسبب في تساقط وضعف بصيلات الشعر وعدم نموها بشكل سليم، حيث تحتوي علي مواد كيميائية ولذلك فإن الوصفات الطبيعية هي الحل المثالي لتكثيف الحواجب والرموش بطريقة طبيعية كما أنها غير مكلفة.

تكثيف الحواجب والرموش بزيت الخروع وفيتامين E

تتوافر الكثير من المكونات التي تعمل علي تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وتمنحك أفضل النتائج في وقت قياسي.

ولذلك سوف أقدم لكم خلطة لتكثيف الحواجب والرموش وتعمل علي إنبات الفراغات بدون استخدام مواد كيميائية.

المكونات

في البداية من الواجب خلط قطرتين من زيت الخروع وأيضاً كبسولة من فيتامين E، ومن الممكن وضع قطرة من زيت الجوجوبا بعد ذلك تجنب الخليط قليلا.

بعد ذلك غسل الوجه بطريقة جيدة باستخدام الصابون والماء ثم تجفيفه بمنديل ورقي ومن الواجب أن تكون منطقة الحاجب والرموش نظيفة قبل إجراء هذه الوصفة.

ثم يتم وضع الخليط على منطقة الحاجب في الليل قبل النوم بعد ذلك غسل البشرة بشكل جيد.

من الواجب تكرار هذه الوصفة لتكثيف الحواجب والرموش كل يوم لفترة لا تقل عن شهر للحصول على أفضل نتائج ممتازة عند استعمال هذه الوصفة.

قناع زيت الزيتون وزبدة الشيا



هناك العديد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على النتائج الممتازة مع أبسط المقادير لتكثيف شعر الحواجب والرموش، ومن ضمن تلك الخطوات كالاتي:

المقادير

ملعقة واحدة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير