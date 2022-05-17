نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزيل عرق طبيعي من بودرة الشبه المعطرة وبودرة المسك للقضاء على العرق نهائيا و تفتيح المنطقة الحساسة في المقال التالي

افضل مزيل عرق طبيعي مكون من بودرة الشبه وبودرة المسك وصفة بعد تحضيرها واستعمالها لا يمكن الاستغناء عنها خاصة في فصل الصيف وجميع فصول السنه أيضا حيث لا يمكن الاستغناء وصفة طبيعية أمنة خالية من المواد الكيماوية والكحوليات لا تسبب حساسيه للبشره والتي لا تعمل على اسمرار لون الجلد ولا تجنب المشاكل النتيجة عن مزيل العرق الجاهز يجب على كل سيدة وفتاة أن تقوم بعمل مزيل العرق الخاص بها في المنزل بالخامات الطبيعية من خلال بعض الوصفات التي تتكون من مواد متوفرة وغير مضرة يمكن شرائها من محال العطار ومن أهم هذه الوصفات بودرة المسك والشبه ،الشبه مكون له العديد من الفوائد للبشرة حيث تدخل في معظم تركيبات مستحضرات تفتيح البشرة وإزالة العرق. مزيل عرق بالشبه والمسك مكونات مزيل العرق: عدد 2 ملعقة صغيرة من الشبه البودرة.

ملعقة صغيرة من النشا الذرة.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من كريم ترطيب.

عدد 3 ملاعق صغيرة من المسك الأبيض. طريقة تحضير مزيل العرق بالشبه والمسك في وعاء نقوم بخلط ماء الورد مع القليل من كميه النشا ثم يصفى الخليط باستخدام خرقة من القماش أو الشاش. ثم تضاف الكمية المتبقية من النشا مع التقليب الجيد يضاف الخليط إلى كريم الترطيب. و بعد تضاف بودرة المسك البيضاء إلى جميع المكونات ثم التقليب جيدا ويحفظ هذا المزيل في وعاء بالثلاجة. طريقة استخدام مزيل العرق يوزع من هذا الخليط تحت الإبط عند الحاجة. فوائد الشبه الطبيعية للبشرة تعمل على تفتيح المناطق السمراء بمنطقة الإبط.

الشبه تم على قبض المسام مما يقلل من أفزازات العرق.

كما تستخدم الشبه في إزالة الشعر الزائد من الأماكن الحساسة.

تحمي الشبه الجلد من الترهلات تعمل الشبه على تطهير الجلد من الجراثيم والبكتيريا المسببة للعرق تساعد على ترطيب البشرة ومنحها الملمس الناعم. فوائد بودرة المسك للبشرة تعمل بودرة المسك على قبض المسام فتحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم والأوساخ المسببة للعرق. تعالج بودرة المسك تصبغات البشرة و الأماكن السمراء الداكنة والهالات السوداء لاحتوائها على فيتامين A. كما تحتوي بودرة المسك على حمض اللينولييك الذي يحفز البشر على إنتاج خلايا جديده وهذا بدوره يساهم في علاج التجاعيد والترهلات. تقضي بودرة المسك على مختلف أنواع الحبوب من بينها حب الشباب. تعالج الحروق لأحتوها على نسبة عالية من فيتامين A. تحتوي بودرة المسك على الأحماض الدهنية كالاوميغا 6 المسؤولة عن ترطيب الجلد ما يحمي البشرة من الجفاف والتشقق. عمر شويل - جدة مزيل عرق طبيعي من بودرة الشبه المعطرة وبودرة المسك للقضاء على العرق نهائيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مزيل عرق طبيعي من بودرة الشبه المعطرة وبودرة المسك للقضاء على العرق نهائيا و تفتيح المنطقة الحساسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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