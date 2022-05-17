اصنعي سبراي طبيعي لتطويل الشعر بالمنزل بمكونات طبيعية 100%

سبراي طبيعي لتطويل الشعر ، يعتبر الشعر هو تاج المرأة وتحلم كل فتاة وسيدة للحصول على شعر قوي ولامع وطويل، وللحصول على ذلك يجب استخدام وصفات طبيعية تعمل على تطويل الشعر وحمايته من العوامل التي تؤثر عليه والتي نتعرض لها بشكل يومي، ومن أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها هي عمل بخاخ طبيعي يتم استخدامه بشكل يومي بطريقة سهلة وبسيطة ويتكون من مكونات طبيعية تعمل على تقوية بصيلة الشعر ويعالج التهابات فروة الرأس، لأنه يحتوي على القرفة والبابونج الذي يحمل كلاً منهما العديد من الفوائد الهامة للشعر التي تعالج الشعر من التلف والتقصف وتزيد من نموه وتزيد من قوته، ومن مميزات هذا البخاخ أنه يمكن تركه على الشعر بعد الاستخدام دون غسله أو يمكن غسله حسب الرغبة والاختيار، فهو طبيعي وآمن على فروة الرأس، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل سبراي طبيعي لتطويل الشعر بالمنزل من خلال مكونات طبيعية وفعالة جداً.

مكونات عمل سبراي طبيعي لتطويل الشعر

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وآمنة جداً على الشعر وهي كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة من البابونج.

عود قرفة.

2 كوب من الماء الساخن المغلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير سبراي طبيعي لتطويل الشعر بالمنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

يتم تجهيز طبق متوسط الحجم ثم نضع به ثلاث ملاعق من البابونج. ثم نضيف إليه عود من القرفة ثم نضيف إلي الخليط 2 كوب من الماء الساخن المغلي ونقلب المكونات. بعد ذلك يترك الخليط لكي يختمر لمدة لا تقل عن ساعة مع مراعاة تغطيته جيداً. ثم بعد مرو الوقت نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة سلك ضيقة الفتحات حتي نحصل على الماء فقط. ثم نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ويفضل أن تكون من العبوات ذات بخاخ ثم نحكم غلقه ويحفظ داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الاسبراي على الشعر