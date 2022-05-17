نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتبييض وتفتيح البشرة والاماكن الغامقة والتخلص منها نهائيا بكريم الخميرة والزبادي لن تصدقي النتيجة في اسبوع في المقال التالي

تفتيح البشرة من أكثر الإهتمامات التي تهتم بها معظم الفتيات بلا إستثناء فالكل يرغب في الحصول على بشرة صافية وذات لون موحد يكون أبيض، فمن المعروف أن البشرة السمراء أو البشرة التي تتواجد بها العديد من المشكلات تتسبب في إزعاج كل فتاة، وقد توجد بالبشرة مشاكل كثيرة ومن ضمن هذه المشاكل هي وجود البثور أو حب الشباب فهو يؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه بشكل كبير وملفت للأنظار، وكذلك وجود الهالات السوداء والرؤوس السوداء وأيضا الكلف والتصبغات ووجود المسام الواسعة وغير ذلك الكثير، فكل مشكلة منهم تعتبر من أكبر المشاكل التي لابد من التخلص منها نهائيا والتمتع ببشرة خالية من العيوب. مكونات خلطة الخميرة والزبادي لتفتيح البشرة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض. طريقة عمل خلطة الخميرة والزبادي لتفتيح البشرة قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة للحصول على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذا الوقت قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويمكننا أن نكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع. عمر شويل - جدة خلطة سحرية لتبييض وتفتيح البشرة والاماكن الغامقة والتخلص منها نهائيا بكريم الخميرة والزبادي لن تصدقي النتيجة في اسبوع - ثقفني

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