بدون كوافير.. صبغ الحواجب باللون البني فى المنزل يمعلقه حناء جربيها ولن تتخيلى النتيجة

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بدون كوافير.. صبغ الحواجب باللون البني فى المنزل يمعلقه حناء تساءل الكثير من الفتيات والسيدات عن كيفية وخطوات وأدوات صبغ الحواجب في المنزل، حيث أن هناك بعض الفتيات التي خلقها الله بحواجب كثيفة وسوداء جدًا وترغب في الحصول على حواجب فاتحة اللون أو باللون الذي تحبه وهناك بعض الفتيات التي لديها حواجب خفيفة وتحب أن يصبح لونها داكن أكثر وأكثر كثافة، ولذلك قمنا بعمل هذا المقال لتوضيح بعض الوصفات التي يمكنك اتباعها لصبغ حواجبك باللون الذي تفضلينه وبدون أي تكلفة. طريقة صبغ الحواجب في المنزل ملعقة واحدة كبيرة من الألوفيرا (جل الصبار).

كبسولة فحم نشط.

ملعقتان صغيرتان من الكاكاو المطحون.

زيت فيتامين هـ. خطوات وكيفية التحضير والاستخدام:- قومي بخلط جل الصبار مع الكاكاو وكبسولة الفحم وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي زيت الفيتامين حتى يعمل على تعزيز نمو الحواجب وتكثيفها.

بعد تحضير الخلطة قومي بوضعها لمدة نصف ساعة داخل الثلاجة حتى تصبح أكثر تماسكًا ثم باستخدام الفرشاة قومي بفرد الخليط على حاجبيك واتركيه عشر دقائق فقط ثم قومي بشطف المنطقة.

يمكنك تجنّب لمس الصبغة لجبهتك فيمكنك دهن منطقة الجبهة وحول الحاجب بالفازلين حتى لا تلمس الخلطة هذه المنطقة وتؤثر بلونها عليها. وصفة القرنفل لصبغ الحواجب المكونات:- أربع حبات قرنفل.

فازلين. طريقة التحضير:- قومي بحرق مسمار القرنفل واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم قومي باستخدامه كما تستخدمين قلم الحواجب لتكثيفها.

ادهني المنطقة حول الحاجب بالفازلين حتى لا يصيبها لون القرنفل المحروق.

يعمل القرنفل على تعزيز نمو شعر الحاجة وخاصة في المناطق الداكنة. وصفة الحناء والشاي لصبغ الشعر مكونات الوصفة:- معلقه من الحناء البنية.

كركم مطحون.

شاي أسود مطحون. طريقة التحضير والاستخدام:- اخلطي الحناء البنية وورق الشاي المطحون مع الكركم المسحوق وربع كوب كبير من الماء الفاتر وقلبي كل المكونات حتى تمتزج تمامًا.

بعد ذلك قومي بترك الوعاء المحتوي على العجينة لمدة ست ساعات تقريبًا أو أكثر حتى يتم مزج المكونات مع بعضها.

ثم قومي بتنظيف حاجبيك وبشرتك وابدئي في تطبيقه على الحاجب بفرشاة ثم قومي بتركه على حاجبيك لمدة ساعتين ثم قومي بشطفه. عمر شويل - جدة بدون كوافير.. صبغ الحواجب باللون البني فى المنزل يمعلقه حناء جربيها ولن تتخيلى النتيجة - ثقفني

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