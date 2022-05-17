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الباذنجان المقلي من الأكلات الشهية التي تساعد على فتح الشهية خاصة إذا تم تقديمه على الفطار مع جبنة بطماطم وفول وبيض، وعلى الرغم من طعمه اللذيذ ولكنه يتمص كمية كبيرة من الزيت وبالتالي يسبب بعض المشاكل الصحية ومنها القولون وعسر الهضم واليوم نقدم لكم طريقة صحية لقلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت فتابعونا. طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت نقوم بتقطيع الباذنجان إلى حلقات متوسطة الحجم ونضعه في مصفاة وعليه كمية مناسبة من الملح ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى تخرج جميع السوائل التي توجد بداخله. بعد ذلك يقلي الباذنجان في زيت غزير وساخن ويرفع على مناديل مطبخ هذه الطريقة تجعل الباذنجان مقرمش بدون ما يشرب زيت. ويمكن أيضا وضع الباذنجان في مصفاة تحت أشعة الشمس ثم يغمر في كمية مناسبة من الدقيق مع النشا ويقلي في الزيت. أو ضعي الباذنجان في الميكروويف لمدة 3 دقائق ثم يقلي في زيت ساخن وليس بارد حتى لا يمتص زيت ويجب اختيار حبة باذنجان متوسطة لأن الألياف التي توجد بداخلها تكون متماسكة. قلي الباذنجان بطريقة صحية المكونات: 4 حبات من الباذنجان متوسطة الحجم.

2 ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة التحضير: نقطع الباذنجان حلقات متساوية في الحجم واحرصي على إزالة الأجزاء السوداء ثم يوضع وعاء أو مصفاة وضعيه عليه الملح. اتركي الباذنجان لمدة ساعة ثم يصفي جيدا احضري صينية وضعيه عليها ورق زبدة وقومي برص الباذنجان بداخلها. على الوجه ضعي رشة من الملح والكمون والقليل من الثوم المفروم ورشي الزيت باستخدام زجاجة بخاخ ثم يوضع في الفرن. اتركيه حتى الشواية لمدة 5 دقائق ثم يقلب على الجانب الأخر وبعد ذلك يقدم الباذنجان مع الفلفل المقلي والعيش البلدي. طريقة قلي الباذنجان المقرمش نحضر وعاء ونضع بداخله كمية مناسبة من الماء المغلي مع 2 ملعقة من الملح وضعيه بداخله الباذنجان المقطع لمدة 10 دقائق حتى يتغير لونه.

نصفي الباذنجان من الماء جيدا ثم يقلي في زيت ساخن ولكن بعد غمره بالدقيق أو يوضع في صينية تحت الشواية حتى يأخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة طريقة صحية لقلي الباذنجان بدون ما يمتص زيت بطعم شهي ومقرمش - ثقفني

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