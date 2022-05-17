طريقة عمل فطيرة الدجاج الإيطالية الشهية في المنزل لعشاء سريع

تعد فطيرة الدجاج الإيطالية ، من أشهي وألذ أنواع الفطائر التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، وهي تعتبر مغذية ومفيدة جداً للجسم لاحتوائها علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، هي وصفة جديدة ولها مذاق لذيذ يجعل الإقبال عليها كثيراً من قبل الصغار والكبار، وهي يمكن حشوها بحشوات مختلفة مثل الفراخ أو الجبن أو الخضار أو اللحم المفروم وغيرها من الحشوات المختلفة، وتختلف طرق إعدادها من مطبخ إلي أخر، لها أيضاً مكونات بسيطة متوافرة في جميع المنازل، لذلك تعتبر من الأكلات الاقتصادية الموفرة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل فطيرة الدجاج الإيطالية في المنزل.

مكونات عمل فطيرة الدجاج الإيطالية

تتكون هذه الفطيرة اللذيذة من مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

زيت زيتون للقلي.

حبة من البصل مقطع شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

3 أكواب من صدور الدجاج مطبخ ومقطع شرائح.

كوب من معجون الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود معلقة صغيرة.

بقدونس مفروم.

كوب من الزيت.

2 كوب من الحليب.

2 معلقة كبيرة من الزبدة.

5 حبات من البيض.

2 حبة بطاطس مطهية ومهروسة.

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

كوب من الجبن الكريمي البرازيلي.

كوب ونصف من الجبن الموزيلا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير فطيرة الدجاج الإيطالية في المنزل بمكونات بسيطة وهي كالتالي:-

أولاً في طاسة حمري البصل والثوم، ثم أضيفي الدجاج واطهيه حتي يصبح لونه ذهبي. ثم أضيفي معجون الطماطم ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود، والبقدونس واتركي الخليط جانباً. بعد ذلك في الخلاط اخفقي الحليب والزيت والزبدة والبيض والبطاطس، ثم انقلي الخليط إلي وعاء ثم أضيفي الدقيق وبكينج بودر مع رشة من الملح. ثم صبي نصف العجين في صحن الفرن مدهون بالزبدة، ثم وزعي خليط الدجاج فوقه بالتساوي باستخدام معلقة. بعد ذلك أضيفي الجبن الكريمي وجبن الموزيلا، وغطي الحشو بالعجين المتبقي ثم أخبزي الفطيرة، في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 250 مئوية. واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي تنضج تماماً، وتأخذ لونناً ذهبياً جميلاً، ثم قدميها ساخنة بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-