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الكريب سوزيت أشتهرت فى جيل السبعينات في مصر وذكر فى الفيلم المصري الشهير أشاعة حب بطولة الفنان عمر الشريف وسعاد حسني وعميد الأدب العربي يوسف وهبي وعبد المنعم أبراهيم ومجموعة من عمالة الفن، حيث جاء مشهد من الفيلم حين قام حسين بالتجمع مع أفراد أسرته بالتجمع على مائدة الطعام.
طريقة عمل الكريب سوزيت اللذيذ بطعم المطاعم الفرنسية الشهيرة
وقام بتناول نوع جديد من الطعام وعندما تذوقه قال جملته الشهيرة التى حفرت بالاذهان ليومنا هذا “ أيه القرف ده “ وردت عليه زوجه عمه قاله قرف! الكريب سوزيت قرف ؟! وردت عليه إحسان الشريف والتي جسدت لنا دور بهيجة بنت سلطح باشا أنت لا بتعرف تستطعم أكل ولا شرب ! وقد أوضحت له أن عائلتين فقط هم من يتقنون عمله.
طريقة عمل الكريب سوزيت
وتعد من أشهر الحلويات الشهيرة الفرنسية، حين شاب فرنسي أسمه هنري و رحل من بلدته للعمل في أحدي المقاهي الشهيرة في باريس، وكان يقوم بأعدادها و كان يقبل عليها الأثرياء وعالية القوم لأرتفاع ثمن الدقيق الأبيض في ذلك الوقت. وفي إحدي الأيام حضر الأمير ويلز إلي المقهي لتناول الكريب فقام هنري بأعداده بصوص البرتقال و اعجب بها كثيراً الأمير فأطلق عليه “كريب سوزيت” على أسم الأميرة التى كانت بصحبته، ومن مميزاتها سهلة بالتحضير والتقديم.
طريقة عمل الكريب سوزيت الفرنسي
المقادير
- كوب دقيق أبيض.
- كوب ونصف لبن جاموسي أو معلب.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- كوب ونصف عصير برتقال.
- حبة برتقالة.
- بشر حبة برتقالة.
- 5٠ جرام زبده لينة.
- ملعقتان كبيرة سكر ناعم.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- طاسة تيفال غير لاصقة.
للتزين
- كريمة مخفوقة.
- قشر برتقال.
طريقة التحضير
- نضع في الخلاط الحليب والدقيق والفانيليا والبيض، ونخفقهم جيداً.
- ثمه تصفيه بالمصفاه لتجنب أي تكتولات، نضع طاسة غير لاصقة.
- ومسحها بمسحه خفيفة بالزيت، ونصب مقدار مناسب ونخفض النار.
- ونترك الكريب حتى ينضج من الحروف، ونرفع الطرف بحرص حتى نتأكد من نضجها بالكامل.
- ثمة نقلبه على الوجه الأخير ليكتمل تسوينه، نكمل بهذه الطريقه الكريب ونضعه جنباً.
- نضع طاسة أخرى على النار، ونضيف عصير البرتقال والسكر، الزبده، بشر البرتقال.
- نتركهم على نار متوسطة ونقلبهم بين الحين والأخر حتى نحصل على صوص سميك بعض الشئ.
- نقشر البرتقاله ونفصل الفصوث عن بعضها وقطعها بالنص كل حبة.
- نضع حبات البرتقال بالصوص ونقلبهم ونتركه لمدة دقيقتان.
- نقوم نطبيق ورق الكريب ليصبح على شكل مثلث.
- ثم نغمسه بصوص البرتقال الساخن، ونرفعهم بأطباق التقديم ويزين بالصوص والكريم المخفوقة ويقدم.
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