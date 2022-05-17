لن تتوقع من هو نجل الفنان سامي مغاوري.. ممثل فاشل صدم الوسط الفني!

وحاول عدد من متابعيه التخفيف عنه، وضرورة تحليه بالصبر وعدم اليأس والنظر لنعم الله حوله للاستفادة منها، والتعلم من أن الحياة مليئة بالصعاب وعلى الإنسان أن يصبح قويًا وقادرًا على المواجهة، ولكن الكلمات لم تنل استسحان كريم مغاوري، والذي رد بقوله «أنا مش محبط يا جماعة، أنا مريض اكتئاب، بالراحة بالله عليكم هي مش ناقصة والله، محدش عارف اللي أنا فيه غير ربنا».وقام كريم مغاوري، نجل الفنان القدير سامي مغاوري، بتغيير صورة البروفايل الخاص به واستبدال صورته بأخرى سوداء تمامًا للتعبير عن حزنه.

وكان كريم قد حكى عن بداياته في مجال التمثيل حيث كتب: «أنا زمان لو صادف واشتغلت في عمل بمثل فيه مع أبويا كنت بخاف أنزل الصورة وأصلًا السوشيال ميديا مكنتش زي دلوقتي ولحد دلوقتي مبحبش أعمل كده».

واستطرد: «من ساعة ما بدأت تمثيل لحد دلوقتي طلعت ابنه في مسلسلين، ولو اشتغلت في مسلسل هو فيه كان أوقات كتير ترشيحي بيجي قبل منه، منهم مسلسل أدهم الشرقاوي، هتقولوا بقول أي كلام، طب أقسم بالله الموسم ده أنا باعت لمخرج عشان اشتغل معاه، راح مكلم بابا وأنا اتركنت عادي يعني ودعيت لبابا بالتوفيق في مشوار عمله».وتابع بقوله: «بس عموما الكلمتين دول ليه؟ أنا ابن فنان وافتخر، لكن عمر ما أبويا فرضني على مخرج أومنتج أوساوم عشان أكون موجود في أي عمل، أبويا والحمد لله راجل محترم ربنا يحفظه ويبارك لي في عمره».