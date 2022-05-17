طريقة عمل المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ وصوص البشاميل بطعم ومذاق لذيذ

تعد المكرونة النجرسكو من الذ المكرونات التي يمكننا تناولها في العديد من المطاعم الخارجية لانها يضاف إليها الفراخ والخضروات والجبن وكل هذه الإضافات محببة من قبل الاطفال ويرغبون العديد من الاطفال في تناولها، حيث تعتبر المكرونة النجرسكو المقدمة في محلات المطاعم الخارجية مقدمة باغلى الاسعار بالإضافة إلى أنها من المحتمل أن تعمل على إصابتنا بالعديد من الامراض المختلفة نتيجة لأنها تحمل الملوثات التي تاتي إليها من الهواء الجوي نتيجة لتعرضها له لذلك علينا المحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا علينا بتجنب تناول هذه المكرونة من المطاعم وعلينا بعملها في المنزل.

والعديد من السيدات يبحثون عن طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء او في وجبات العشاء حيث انها تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير لذلك علينا بعملها لتقديمها إلى أطفالنا بطعم افضل من الطعم المباع في المحلات الخارجية، وتعتبر من أفضل الحشوات التي يمكننا حشوها في هذه المكرونة هي الفراخ بميكس الجبن، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو ونقدم إليكي مكونات عمل هذه المكرونة لعملها بطعم جميل ورائع.

مكونات عمل وصفة المكرونة النجرسكو

كيلو واحد من المكرونة القلم.

نصف كوب من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.

قطعتان كبيرتان من صدور الفراخ المقطعة على شكل مكعبات.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المقطع شرائح.

حبتان إثنان من البصل المقطع شرائح.

حبتان إثنان من الطماطم المقطع شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو