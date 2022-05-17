نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ وصوص البشاميل بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
تعد المكرونة النجرسكو من الذ المكرونات التي يمكننا تناولها في العديد من المطاعم الخارجية لانها يضاف إليها الفراخ والخضروات والجبن وكل هذه الإضافات محببة من قبل الاطفال ويرغبون العديد من الاطفال في تناولها، حيث تعتبر المكرونة النجرسكو المقدمة في محلات المطاعم الخارجية مقدمة باغلى الاسعار بالإضافة إلى أنها من المحتمل أن تعمل على إصابتنا بالعديد من الامراض المختلفة نتيجة لأنها تحمل الملوثات التي تاتي إليها من الهواء الجوي نتيجة لتعرضها له لذلك علينا المحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا علينا بتجنب تناول هذه المكرونة من المطاعم وعلينا بعملها في المنزل.
والعديد من السيدات يبحثون عن طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء او في وجبات العشاء حيث انها تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير لذلك علينا بعملها لتقديمها إلى أطفالنا بطعم افضل من الطعم المباع في المحلات الخارجية، وتعتبر من أفضل الحشوات التي يمكننا حشوها في هذه المكرونة هي الفراخ بميكس الجبن، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو ونقدم إليكي مكونات عمل هذه المكرونة لعملها بطعم جميل ورائع.
مكونات عمل وصفة المكرونة النجرسكو
- كيلو واحد من المكرونة القلم.
- نصف كوب من الدقيق.
- كوب واحد إلا ربع من الماء.
- خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.
- قطعتان كبيرتان من صدور الفراخ المقطعة على شكل مكعبات.
- حبتان إثنان من الفلفل الاخضر المقطع شرائح.
- حبتان إثنان من البصل المقطع شرائح.
- حبتان إثنان من الطماطم المقطع شرائح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة عمل وصفة المكرونة النجرسكو
- عليكي اولا بعمل حشوة من الفراخ والخضروات التي نقوم بحشوها داخل المكرونة وهي تحضير طاسة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ونضع الفراخ المقطع إلى قطع مكعبات ونضيف حبتان من البصل والفلفل الأخضر والطماطم المقطع إلى شرائح مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها حتى تنضج ثم أرفعيها واتركيها جانبا.
- بعد ذلك قومي بتحضير البشاميل وهي تحضير إناء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السمنة مع الدقيق والمرق وقومي بتقليبهم على النار حتى يصبح قوام كريمي، ثم قومي بسلق المكرونة القلم في حلة وعند نضجها أرفعيها من على النار.
- احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم ضيفي كمية من البشاميل مع كمية من المكرونة ثم ضيفي حشوة الفراخ مع كمية من ميكس الجبن وضيفي البشاميل المتبقي والمكرونة.
- قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج، بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن وقومي بتقطيعها لتناولها بألذ طعم ممكن.
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