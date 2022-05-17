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تعتبر حلوى المقلاة السائلة من الحلوى اللذيذة والخفيفة وسريعة التحضير، يوجد الكثير من الأشخاص لا يعرفون طريقة عمل حلوى المقلاة التي لا تحتوي على زيت ولا زبدة ولا حليب، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لعمل حلوى المقلاة بكل سهوله. طريقة تحضير حلوى المقلاة يوجد العديد من الوصفات لعمل حلوى المقلاة ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لتحضير حلوى المقلاة ٢ حبة بيض.

نصف كوب من سكر.

ملعقتان من الكاكاو.

كيس فانيليا.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الخل.

كريم شانتيه للتزيين، شوكولاتة سائحة. طريقة التحضير: نقوم بوضع البيض في الخلاط مع السكر والكاكاو والفانيليا ويضرب جيدًا حتي تتجانس المكونات وتصبح كريمي، ثم نقوم بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر والملح ويقلب جيدًا ثم بعد ذلك نضعه على الخليط ويقلب ثم نضع الخل ويضرب مرة أخرى في الخلاط الكهربائي حتي يصبح سائح.

وبعد ذلك نقوم بخرم الزجاجة من نصف الغطاء ونضع الخليط بها، ثم نقوم برفع المقلاة على نار هادئة يجب أن تكون المقلاة غير قابله للزق، ثم بعد ذلك نضع من الخليط الموجود داخل الزجاجة على شكل دائرة صغيرة وهكذا حتي امتلاء المقلاة.

ثم تغطى حتى تجف ونقوم بقلبها إلى الوجه الأخر حتى تجف أيضًا ثم نقوم باخراها من المقلاة وتترك حتي تبرد، ثم نضع بين كل إثنين كريم شانتيه وبعد ذلك نضع عليها الشكولاته السائلة وتترك حتي تجف الشكولاته ثم تقدم. طريقة تسييح الشكولاته نقوم بتقطيع الشكولاته ووضعها في إناء ثم توضع على إناء اخر به ماء يجب أن يكون إناء صغير عن الإناء الذي به الشكولاته، ثم يرفع على نار هادئة ويترك حتى تذوب الشكولاته. عمر شويل - جدة عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم - ثقفني

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