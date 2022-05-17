النشا وكريم البانثينول السحري: قنبلة التفتيح ستزيل سواد 20 عام فوري وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وكريم البانثينول السحري , قنبلة التفتيح الفوري التي سوف تشعري بالفرق في بشرتك حيث يعرف النشا المعجزة في التفتيح التي لا يختلف عنه اثنان, وكمان كريم البانثينول غني عن التعريف والممتاز في التفتيح إزالة الكلف من الوجه أكيد كلنا تجي علينا أوقات في وجهنا مشاكل مثل البثور والكلف من الحمل والولادة أومن الشمس وتصبغاتها المعروفة نحن وجدنا الحل الأمثل في كريم واحد, حيث يمكن عمل الكريم بأكثر من طريقة مضمونة للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض التي تبحث عنه كل فتاه وسيدة تريد الحصول علي بشرة مثالية, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل النشا وكريم البانثينول السحري لتبييض البشرة من اول استخدام فوري للبشرة ونتائج مبهرة وتحدي2022.

مكونات النشا وكريم البانثينول السحري لتبييض البشرة من اول استخدام فوري

نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير النشا وكريم البانثينول السحري لتفتيح البشرة من اول مرة كما يلي:-

ملعقة كبيرة نشا

ملعقتين من زيت زيتون

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول .

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة التحضير هذا الكريم بطريقة سهلة في المنزل للحصول علي البشرة ناصعة البياض وخالية من التجاعيد بكل سهولة في المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونمزج فيه ملعقة النشا مع معلقة زيت الزيتون ونخلطهم جيدا.

ثم بعد ذلك نضع ملعقة زيت الزيتون ونخلطهم مع بعض حتي يتجانس بشكل جيد.

حتي يصبح الخليط متجانس مع المكونات حتي يصبح خليط كريمي جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة مضمونة لنجاح الوصفة بشكل أسرع هى كالتالي:-

أولا غسل البشرة جيدا بغسول حتي نتأكد من نظافة البشرة ثم نعمل تقشير بسيط.

نستخدم نصف حبة طماطم ومعلقتان من السكر ونضع نصف الطماطم في السكر ز

ثم نقوم بعمل حركات دائرية علي البشرة لضمان فتح المسام بشكل جيد.

نضع الكريم علي البشرة بطريقة الكريم العادية حتي تشربه البشرة نعمل مساج باليد من تحت لفوق في الوجه.

ونستمر لمزيد من الامتصاص حتي تستفيد البشرة منه نتركه من ربع ساعة إلي نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات ونكرر هذا الكريم ثلاث مرات.

سوف تلاحظ الفرق الكبير في البشرة وتفتيح ولامعا ونضارة بإذن الله عن تجربة.

ملحوظة

لو حصل شوية حرقان بسيط ده من الطماطم في التقشير بس ده عادي علشان فتح المسام لضمان نجاح الوصفة بفضل الله.

فوائد النشا وكريم البانثينول السحري لتبييض البشرة في اقل وقت ممكن ونتائج فورية

سوف نقدم لكم بعض الفوائد التي يوفرها لكم النشا وكريم البانثينول السحري لتبييض البشرة بكل سهولة وفي اقل وقت وهي كالاتي:-