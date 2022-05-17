شفرات فلامنكو و طرق ازاله شعر الوجه والجسم بطريقة سهلة

إزالة شعر الوجه من خلال استخدام شفرات فلامنكو واستخدامها للبشرة هذه الشفرات عبارة عن شفرات لازاله شعر الوجه ،ولا تجعل الشعر ينمو بسرعة، أو تأخر نمو شعر الوجه، ولا تظهر اخضرار منطقة الشارب وهى من أفضل طرق ازالة الشعر كما انها لا تسبب هذه الشفرات أي التهابات للبشرة كما أنها أسهل في استخدامها من الفتله او الشمع للبشره ، ومهمه في ازاله الجلد الميت وتجديد الخلايا وعنه تقوية الدورة الدموية للبشرة وسنقدم لكم الطريقة من خلال موقع ثقفني.

إزالة شعر الوجه

هناك العديد من الطرق لازاله شعر الوجه بطريقه بسيطه جدا وهي من خلال الماسكات الطبيعية او استخدام الشفرات ومن اشهر الشفرات الموجودة حاليا هي شفرات فلامنكو واستخدامها كالتالي

يفضل اولا تنظيف وجهك جيدا بواسطه الغسول المفضل لديك.

ويجب عليك أيضا تجفيف الوجه تماما حتى يسهل استخدام الشفرات بسهوله.

عليك باستخدام زيت الأطفال جونسون مع القليل من كريم الصبار او كريم مرطب او زيت النعناع.

شدي وجهك من عند منطقة الوجنة وسيرى في اتجاه نمو الشعر عليك باستخدام الشفرات بطريقه مائلة

سوف تجدى الفرق على الشفرات الوبر والجلد الميت الذي تم تقشيره وازالته عن طريق الفلامنجو.

استخدمي الشفرات بحرص لأنها حادة ويمكن أن تأخذ شعر لا ترغبين في إزالته من شعر الحاجبين أو غيره.

استخدمي الشفرات على الجبهة في اتجاه النمو الشعر واحرصي أيضا على تحديد شعر الحاجبين بحرص.

شدي الوجه وسيرى بالشفرات بهدوء وانسيابية في أماكن نمو شعر الوجه في الذقن لازاله الجلد الميت ،ولا تقلقي فهي لن تجرحك أو تسبب أي التهابات

ثم مرري الشفرات على الأنف لازاله الرؤوس السوداء والقشور التي لا تستطيع رؤيتها.

لا تنسى في كل مرة تنظيف الشفرات بقطنه مغموسه في الكحول.

قومي بتحديد شعر الحاجبين بالشفرات و كوني حذره ،ولكن لا تزيلى الجزء الأسفل من الحاجب بالشفرات لعدم تجدر الشعر ويفضل استخدام الملقط.

طرق إزالة شعر الوجه والجسم

ينصح باستخدام شفرات فلامنكو للوجه لأنها: