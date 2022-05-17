سم قاتل يفقدك حياتك بلمح البصر طعام يزيد من نسبة الكوليسترول بالدم في ثواني ويسبب الوفاه

أثبتت الأبحاث العلمية أن 78% من الأشخاص يعانون من نسبة ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ولا يتعاطون اي أدوية حتى يساعدهم في ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، كما نسبة الكوليسترول ترتفع في الدم بسبب تناول بعض الأكلات التى تحتوى على كثير من الدهون، وعند استمرار ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تؤدي إلى بعض الأمراض الخطيرة، وقد تسبب إلى انسداد في الشرايين، وحتى نتفادى تلك الأمراض علينا بمعرفة ماهي الاكلات التي تعمل على زيادة الكوليسترول في الدم.

اكلات خطيرة تساعد في زيادة الكوليسترول في الدم

الكثير من الأكلات الموجودة التي تساعد في ارتفاع الكوليسترول في الدم، وأيضا الكثير منا يجهل تلك الأكلات ومدى خطورة تناولها لذلك سنذكر لكم الأكلات التى تعمل على زيادة الكوليسترول في الدم:

اللحوم الحمراء، على قدر أهمية تلك اللحوم والفوائد الكثيرة التى توجد بها، إلا أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يسبب إلى ارتفاع الكوليسترول مما يسبب أمراض أخرى.

اللحوم البيضاء، ولكن تختلف من نوع لآخر، كل ما نخلص عليه عدم تناول لحوم بها نسبة عالية من الدهون المشبعة التى تتراكم وتعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم مما قد تسبب حدوث مشاكل القلب.

الأكلات المحتوية على زيوت، حاول أن تتناول القليل من الاكلات التى تحتوي على زيوت، حتى تعمل على ضبط مستوى الكوليسترول.

كيفية ضبط مستوي الكوليسترول في الدم