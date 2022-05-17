نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سحرية من مكونات طبيعية متوفرة في المنزل لنعومة وترطيب الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رائحة الجسم من أهم علامات الاهتمام بالعناية الشخصية لكل النساء لذلك من أكثر ما تهتم به السيدات هي استخدام العطور ومزيلات العرق للتخلص من الرائحة الكريهة، على الرغم أن كل المنتجات الجاهزة قد تضر بالبشرة وتؤدي إلى ظهور بقع غامقة في الجسم، ولكن الآن سوف نعرض طرق بسيطة طبيعية تساعد تعطير الجسم وتنعيم البشرة بكل أمان، تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.

جميعنا لا يمكننا الاستغناء عن مواد العناية بالجسم خاصتًا مزيلات العرق والمعطرات، وخاصتًا في أوقات الصيف التي تزداد خلاله التعرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبالتأكيد قد يؤدي ذلك إلى انبعاث الروائح الغير مرغوب فيها من الجسم، والشعور بالإحراج والانزعاج، والان سوف نتعرف على طرف طبيعية غير ضارة تمامًا على البشرة والجلد قد تزيد من نعومة، الجسم، وتساعد أيضًا في منح الجسم رائحة عطرية مميزة، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة افضل الوصفات.

وصفة زيت شجرة الشاي مع البيكنج صودا لترطيب الجسم ونعومتة

يمكنكم إعداد معطر الجسم، ومزيل لرائحة العرق بمواد طبيعية، وقد يزيد من نعومة البشرة، كما قد يؤدي إلى تعطير الجسم بدون اي اضرار، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من البيكنج صودا.

ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي.

ملعقة من زيت جوز الهند.

بعض القطرات من أي زيت عطري مثل النعناع أو اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي النشا مع البيكنج صودا جيدًا حتى يتم التجانس بينهم.

اخلطي زيت جوز الهند مع زيت شجرة الشاي، ثم قومي بخلط الزيوت أيضًا مع بعض، وقومي برفع خليط الزيوت على النار حتى يتم تدفئتهم.

بعد ذلك اخلطي خليط النشا والبيكنج صودا مع خليط الزيوت ط، ثم أضيفي إليه الزيت العطري.

قلبي كل المكونات مع بعض حتى يصبح ذات قوام كريمي ناعم.

يتم وضع هذا الخليط في برطمان واستخدامه بشكل يومي بعد الاستحمام.

خليط الشبه مع المسك الطبيعي

من المعروف أن الشبه لها فاعليه في التخلص من رائحة العرق، كما أنها تساعد في تفتيح البشرة واذا تم خلطها بالمسك تساعد في تعطير الجسم بأجمل الروائح وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

خمس ملاعق كبارمن الشبة المطحونة ناعمه.

ملعقة من بودرة الماسك متوفرة في محلات العطارة.

ملعقتين من بودرة التلك.

طريقة التحضير والاستخدام