أسرار عمل الجبنة المقلية في المنزل تعلمي طريقتها خطوة بخطوة وطعم أحلي من المحلات

لكل من يبحث عن وجبة إفطار لذيذ ومميزة لكل أفراد العائلة، يمكنكم الان إعداد سندوتشات الجبنة المقلية التي يعشقها الكثير من الناس في المنزل بكل سهولة ولا تحتاج سوى تكاليف بسيطة مقارنتًا عن شرائها من المحلات في الخارج، فسوف نعرض لكم الان عمل الجبنة المقلية من الجبنة الشيدر المفضلة لدى الجميع تابعو معنا المقال لمعرفة الخطوات.

تعتبر الجبنة من أهم الوجبات المحببة جدًا خاصتًا لدى الأطفال، وعادتًا يتم تناول الجبنة في الصباح على مائدة الفطور كسندوتشان مميزة أو في العشاء ايضًا، كما يمكن اعداد بعض أنواع الجبن بشكل مختلف، وهي اصابع الجبنة المقلية التي يشتهيها الكثير، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وسوف يسعد بها جميع أفراد الاسرة، تابعونا وسوف يكون خطوات تحضيرها هي موضوع هذا المقال الآن.

طريقة عمل الجبنة المقلية في المنزل بخطوات بسيطة

اذا كنتي من عشاق تناول الجبن المقلية في المطاعم من خلال تناولها ساندوتشات مميزة، قومي بتحضيرها في المنزل الآن بخطوات بسيطة وتكاليف بسيطة واستغني عن شرائها مرة اخرى، وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل الجبنة المقلية

ربع كيلو من الجبن الشيدر.

كوب ونصف من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق كبار من اللبن الزبادي الطبيعي.

رشة من الكمون.

عدد بيضتين متوسطة الحجم.

كمية مناسبة من الزيت الوفير للقلي.

طريقة التحضير