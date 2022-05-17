نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل الجبنة المقلية في المنزل تعلمي طريقتها خطوة بخطوة وطعم أحلي من المحلات في المقال التالي
لكل من يبحث عن وجبة إفطار لذيذ ومميزة لكل أفراد العائلة، يمكنكم الان إعداد سندوتشات الجبنة المقلية التي يعشقها الكثير من الناس في المنزل بكل سهولة ولا تحتاج سوى تكاليف بسيطة مقارنتًا عن شرائها من المحلات في الخارج، فسوف نعرض لكم الان عمل الجبنة المقلية من الجبنة الشيدر المفضلة لدى الجميع تابعو معنا المقال لمعرفة الخطوات.
تعتبر الجبنة من أهم الوجبات المحببة جدًا خاصتًا لدى الأطفال، وعادتًا يتم تناول الجبنة في الصباح على مائدة الفطور كسندوتشان مميزة أو في العشاء ايضًا، كما يمكن اعداد بعض أنواع الجبن بشكل مختلف، وهي اصابع الجبنة المقلية التي يشتهيها الكثير، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وسوف يسعد بها جميع أفراد الاسرة، تابعونا وسوف يكون خطوات تحضيرها هي موضوع هذا المقال الآن.
طريقة عمل الجبنة المقلية في المنزل بخطوات بسيطة
اذا كنتي من عشاق تناول الجبن المقلية في المطاعم من خلال تناولها ساندوتشات مميزة، قومي بتحضيرها في المنزل الآن بخطوات بسيطة وتكاليف بسيطة واستغني عن شرائها مرة اخرى، وطريقة تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل الجبنة المقلية
- ربع كيلو من الجبن الشيدر.
- كوب ونصف من البقسماط المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- أربع ملاعق كبار من اللبن الزبادي الطبيعي.
- رشة من الكمون.
- عدد بيضتين متوسطة الحجم.
- كمية مناسبة من الزيت الوفير للقلي.
طريقة التحضير
- يتم في البداية إحضار الجبنة على سطح صلب ويتم تقطيعها على شكل أصابع سميكة متناسقة ومتساوية.
- في طبق مناسب أضيفي الزبادي، وقومي بإضافة البيض أيضًا إليه.
- اخفقي المكونات بشكل سريع ومستمر حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.
- رشي الخليط بالملح والفلفل الاسود، والكمون.
- أعيدي الخلط حتى تكون التتبيلة جاهزة.
- بعد ذلك اغمسي كل إصبع من أصابع الجبنة في الخليط، ثم يتم وضعها في البقسماط حتى يتم تغطيتها بالكامل.
- هكذا استمري في عمل كل الاصابع الموجودة من الجبنة.
- ضعي كل اصابع الجبن بهذا الشمل على صينية مناسبة الحجم.
- ادخلي الصينية في الفريزر حتى تتماسك مع التتبيلة.
- بعد ذلك احضري مقلاة غويطة يوجد بها زيت غزير.
- ارفعي الزيت على النار حتى يسخن.
- أضيفي اصابع الجبنة به وهو ساخن لمدة دقيقتين مع مراعاة تقليبها حتى يتغير لونها من كل الجوانب إلى اللون الذهبي المميز.
- يتم إخراجها مباشرتًا من الزيت على ورق المطبخ لتتخلص من الزيت ووضعها في السندوتشات مع الكاتشب والمايونيز، ولابد أن تقدم ساخنة حتى تكون سايحة من الداخل قبل أن تجف.
- ويتم تناولها بألف هنا وشفا، وسوف تنال اعجاب الجميع.
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