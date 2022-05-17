اصنعي كريم ماء البطيخ والنشا السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 10 درجات في دقائق

كريم ماء البطيخ والنشا ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على شد البشرة وتفتحها في أسرع وقت، ويحارب البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام الواسعة فتسبب البثور السوداء، ويقضي على اسمرار البشرة نهائياً، ويحارب التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر المزعجة، كما يعمل على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها في أسرع وقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم ماء البطيخ والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق.

مكونات كريم ماء البطيخ والنشا السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يتمتع بها الكريم السحري وهى كالتالي:-

كوب من عصير البطيخ.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم ماء البطيخ والنشا السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضعه على البخار ونضع به عصير البطيخ، والنشا ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونتركه حتى يبرد قليل، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات إليه. ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع الخليط ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نحضر علبة فارغة ونغسلها جيداً، ثم نقوم بوضع الكريم بها، ثم نضع العلبة دخل الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك تماماً. نخرج الكريم من الثلاجة ونضعه على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يتفاعل الكريم مع الوجه. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة وناعمة وخالية تمامًا من التجاعيد. كرري وضع الكريم يومياً قبل النوم حتى تحصلي على نتائج ممتازة.

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