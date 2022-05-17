أحلي وألذ طريقة لعمل البطاطس البيوريه في المنزل وبطريقة تحضير سهلة وبسيطة والطعم حكاية

البطاطس من أهم الخضروات المفضلة لدي الكثير من الناس ليس في بلد معينة ولكنها مشهورة في كل بلاد العالم لها قيمة غذائية عالية والعديد من الفوائد المختلفة التي يحتاجها الجسم، يمكن تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة وكل منهم طعمه اللذيذ المميز، والان جئنا بطريقة عمل البطاطس البورية، وهي وصفة محبوبة وصحيه، ويبحث عنها العديد من الأمهات لتجهيزها في المنزل، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل البطاطس البيوريه

من أكثر الطرق اللذيذة والصحية التي يمكن أن تقدم بها البطاطس، وتعتبر من الأطباق الجانبية التي تعتبر إحدى أنواع المقبلات بجانب الأطعمة المختلفة ولكنها طعمها لذيذ يجذب الجميع اليها، وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

بصلتين كبار الحجم.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين من الزيت.

رشة فلفل اسود.

رشة كمون.

كوب من اللبن الحليب.

ملعقتين من الزبدة.

طريقة التحضير