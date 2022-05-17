نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي وألذ طريقة لعمل البطاطس البيوريه في المنزل وبطريقة تحضير سهلة وبسيطة والطعم حكاية في المقال التالي
البطاطس من أهم الخضروات المفضلة لدي الكثير من الناس ليس في بلد معينة ولكنها مشهورة في كل بلاد العالم لها قيمة غذائية عالية والعديد من الفوائد المختلفة التي يحتاجها الجسم، يمكن تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة وكل منهم طعمه اللذيذ المميز، والان جئنا بطريقة عمل البطاطس البورية، وهي وصفة محبوبة وصحيه، ويبحث عنها العديد من الأمهات لتجهيزها في المنزل، تابعونا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل البطاطس البيوريه
من أكثر الطرق اللذيذة والصحية التي يمكن أن تقدم بها البطاطس، وتعتبر من الأطباق الجانبية التي تعتبر إحدى أنواع المقبلات بجانب الأطعمة المختلفة ولكنها طعمها لذيذ يجذب الجميع اليها، وطريقة التحضير هي كالاتي:
المكونات
- خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- نصف كيلو من اللحم المفرومة.
- بصلتين كبار الحجم.
- بيضة واحدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين من الزيت.
- رشة فلفل اسود.
- رشة كمون.
- كوب من اللبن الحليب.
- ملعقتين من الزبدة.
طريقة التحضير
- احضري مقلاة مناسبة الحجم أضيفي لها ملعقتين من الزيت.
- قومي بتقطيع البصل قطع صغيرة ثم إضافته إلى المقلاة.
- أضيفي بعد ذلك اللحم المفرومة.
- قلبي المكونات جيدًا ثم أضيفي رشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، ثم قلبي اللحم المفروم بالمكونات جيدًا، واتركيها حتى تنضج تمامًا.
- اتركي اللحم بعد ذلك جانبًا.
- احضري البطاطس وضعيها في وعاء وقومي بتغطيتها بالماء.
- ارفعي الوعاء على النار واتركي البطاطس حتى تنضج تمامًا ويتم سلقها جيدًا.
- قشري البطاطس بعد ذلك و اهرسيها تمامًا حتى تتخلصي من أي تكتلات بها.
- أضيفي رشة الملح، والفلفل الأسود، والكمون.
- اخلطي البطاطس بالمكونات ثم أضيفي إليها الحليب والزبدة واعيدي الخلط جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة وطرية تمامًا.
- يمكن إضافة كمية بسيطة من الجبنة الموتزاريلا أيضًا إليها.
- احضري صينية من البيركس.
- ضعي طبقة من البطاطس في الاسفل وقومي بتوزيعها جيدًا.
- ثم أضيفي إليها اللحمة المفرومة وتوزيعها أيضًا جيدًا.
- ثم أضيفي الطبقة الأخيرة من البطاطس حتى يتم تغطية اللحمة بالكامل بهذا الخليط.
- أضيفي على الوجه البيضة بعد خفقها.
- ادخلي الصينية الفرن واتركيها حتى يحمر وجهها.
- يتم اخراج الصينية وتقطيعها وتقديمها مع الارز او المكرونة حسب الرغبة.
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