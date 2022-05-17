نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل تخلصي من قشرة الشعر نهائياً والنتيجة ستبهرك في المقال التالي
قشرة الشعر من أهم مشاكل الشعر، فهي قد تزعج الكثير من الناس، فقد تسبب القشرة الشعور الدائم بالحكة، وقد تتساقط على الملابس فتعطي شكل غير مرغوب فيه، وقد يصعب التخلص من قشرة الشعر بالعديد من المستحضرات الجاهزة الخاصة بالعناية بالشعر، ولكن يفضل في هذه الحالة استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة وذلك إذا تم المداومة على استخدامها لفترة، والآن من خلال متابعة هذا المقال سوف نتعرف على أفضل وأهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في ذلك.
خلطة زيت جوز الهند والليمون للتخلص من قشرة الشعر
هذه الوصفة قد يكون لها دور فعال في تغذية فروة الرأس، وذلك لاحتوائها على زيت جوز الهند الطبيعي، كما يعمل عصير الليمون على تنظيف فروة الرأس بشكل جيد من القشرة أو من وجود التهابات في الجلد وطريقة الاستخدام والتطبيق هي كالاتي:
المكونات
- ملعقتين كبار من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز.
طريقة التطبيق على الشعر
- احضري زيت جوز الهند، وقومي بوضعه على نار هادئه.
- انتظري حتى يسخن فقط الزيت يصبح دافيء.
- أضيفي إليه عصير الليمون بعد ذلك.
- يوزع هذا الخليط على فروة الرأس، مع مراعاة التدليك المستمر للفروة.
- اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.
- يتم غسل الشعر جيدًا بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
بذور الحلبة للتخلص من قشرة الشعر بسرعة
بذور الحلبة من المواد الطبيعية التي ينصح باستخدامها من أجل التخلص من قشرة الشعر بشكل سريع فهي تساعد على تقوية فروة الرأس، وتهدئة الحكة والاحمرار والالتهابات، وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ملعقتين من بذور الحلبة.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقتين من عصير الليمون المركز.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- قومي بنقع الحلبة في وعاء به كمية المياه التي تم تحضيرها.
- تترك الحلبة لمدة ساعتين.
- قومي بهرس الحلبة جيدًا بعد ذلك حتى تصبح عجينة ناعمة.
- أضيفي إليها عصير الليمون واعيدي الخلط مرة أخرى.
- وزعي الخليط على الشعر وخاصتًا على فروة الرأس.
- اتركي الخليط لمدة نصف ساعة بعد تدليك الفروة جيدًا.
- اغسلي شعرك بذلك بالماء والشامبو.
- يتم تكرار استخدام أي من الوصفات مرتين خلال الأسبوع وذلك للحصول على النتيجة المطلوبة في اقرب وقت.
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