طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة بكل سهولة في المنزل بمكونات متوفرة لديكم

تبحث العديد من الفتيات دائما عن طريقة عمل كريم الكولاجين لشد البشرة الذي يعتبر من أكثر الموضوعات الذي يرغبون من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها، سوف نعرض عليكم بالطبع اليوم مجموعة من الوصفات المختلفة لكريم كولاجين البشرة، وجميع مكونات هذه الوصفات متوفرة في المنزل ولا تحتاج إلى تكلفة مادية عالية مقارنة بعمل العديد من الوصفات التجميلية في الخارج التي تحتاج إلى تكلفة مادية عالية للغاية تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة كافة التفاصيل الخاصة بطريقة عمل كريم الكولاجين بكل سهولة في المنزل.

طريقة تحضير كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه

هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل التخلف من تجاعيد الوجه وبالطبع تختلف من سيدة إلى أخري لذلك سوف نقدم بكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة للغاية يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال المكونات الآتية:

٤ ملاعق من زبدة الشيا.

محتوى كبسولتين فيتامين.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كبسولتين من فيتامين.

طريقة تحضير كريم كولاجين لشد البشرة

يمكنكم عمل كريم الكولاجين لشد البشرة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم تجار طبق زجاجي أو بلاستيك ثم يتم فيه وضع زبدة الشيا وزيت اللوز.

ثم يتم تفريغ كبسولات فيتامين فيها ونضيف عصير الليمون ويتم دمجهم معا بمعلقة صغيرة.

وبعد الوصول إلى قوام ناعم ندخل الخليط الثلاجة لمدة ساعة كاملة

ثم يجب عليكم تنظيف البشرة جيدا ونضع مقدار مناسب على البشرة ويتم توزيعها جيدا.

ثم يتم ترك الكريم على الوجه لمدة ثلاثين دقيقة ثم يتم غسل بماء فاتر ويكرر الاستخدام بشكل يومي.

كما يجب عليكم الحفاظ على الخليط في علبة محكمة الغلق في الثلاجة.

طريقة أخرى لإعداد كريم كولاجين للبشرة

يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من النشا الأبيض.

ملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون.

طريقة التحضير