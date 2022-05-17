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الباذنجان بدون زيت صحي ومفيد، من أشهر الوصفات التي يفضلها المصريون والعرب وكذلك تقدم كمقبلات في جميع المطاعم الشهيرة هي الباذنجان المقلي ولكن تواجهنا مشكلة كبيرة وهي كمية الزيت الكبيرة التي تسبب مشاكل كثيرة منها زيادة الوزن وغيرها من الأسباب التي تجعلك تتبعين هذه الوصفة السحرية وتتمتعين بتناول الباذنجان دون زيت وهي ليست وصفة واحدة فقط بل هي أكثر من وصفه سوف أقدمها اليوم. الباذنجان بدون زيت صحي ومفيد واحد كيلو باذنجان رومي.

ملعقة كبيرة طحينه.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة عصير الليمون.

نصف حزمة بقدونس. طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت يتم وضع الباذنجان على سطح الفرن ويتم إشعال النار ويترك لمدة ساعة حتى النضج، كما يمكن وضع الباذنجان بجوار أي صينية تقوم بإعدادها في الفرن واستخدامه في الوقت المناسب لعمل الوصفة.

يتم تحضير تتبيله المناسبة لهذه الوصفة عن طريق إحضار وعاء ووضع ملعقة كبيرة من ألطحينه، مع إضافة الملح والكمون والليمون.

بعد ذلك قومي بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى مكعبات صغيرة ثم إضافته إلى هذه لتتبيله الرائعة، ويمكن تزيينها بالبقدونس أو أضافه زيت الزيتون. كيفية عمل المسقعة تعد تلك الطريقة صحية وتناسب الأشخاص الذين يرغبون بخسارة الوزن مكونات عمل المسقعة 2 كيلو باذنجان.

نصف لتر عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة.

بصلة متوسطة.

ثوم مفروم.

أربع ملاعق كبيرة زيت. طريقة تحضير المسقعة يتم تقشير الباذنجان وتقطيعه إلى شرائح صغيرة.

ويتم وضع إناء على النار ويوضع في الزيت، ويتم أضافه البصل المقطع إلى مكعبات صغيرة أو مفروم ناعم.

يتم تقليب البصل، وبعد ذلك إضافة الثوم ثم إضافة عصير الطماطم.

اتركيه حتى الغليان وبعد ذلك قومي بإضافة الملح والكمون.

يتم إضافة الباذنجان في هذه المرحلة وتقلب جميع المكونات.

قم بتغطية الوعاء واتركه على نار هادئة.

بعد ذلك قومي بصب الخليط في صينية وضعيها في الفرن تحت الشواية.

اتركيها لمدة 10 دقائق أو حتى تأخذ اللون الجميل.

قومي بتقديمها إلى أفراد أسرتك وبهذه الطريقة تكونين قد استغنيتي عز كمية كبيرة من الزيت اللازم لقلي الباذنجان، واستمتعي بعد ذلك بأفضل طبق مسقعة بدون زيت. عمر شويل - جدة بدون قلى...طريقة عمل الباذنجان بدون زيت صحي ومفيد جدا لعائلتك - ثقفني

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