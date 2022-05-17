هاتي شوية فشار وضيفي رشة بكينج بودر عمري ما تخيلت يطلع كده وصفة رهيبة لعمل الفشار

الفشار بالبيكنج بودر لا يعرفه الكثير من الأشخاص فهذا يعتبر من أفضل وأسهل الطرق التي يمكن تحضير الفشار بها، كما أن جميع الأشخاص يفضلون تناول الفشار، وخاصتا في وقت التجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء، فهو يعتبر العنصر الأساسي فى أطباق التسالي التي تقدم، وأيضا عند مشاهدة الأفلام يكون لها متعة خاصة عند المشاهدة مع تناول الفشار، لذلك أحضرنا لكم طريقة مذهلة بتحضر الفشار، وسوف نعرضها لكم في هذا المقال.

كيفية تحضير فشار البيكينج بودر في المنزل

معظم الناس لا يعرفون ذلك الفكرة ولكن عن تحضيرها سوف تستغني عن جميع الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها تحضير الفشار في المنزل :

المكونات

يجب توافر هذه المكونات لتحضير وصفة الفشار بالبيكنج بودر :

كوب من ذرة الفشار.

نصف ملعقة من مسحوق البيكينج بودر.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ربع كوب من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

سوف نعرض لكم أسهل وأسرع طريقة تحضير فشار البيكينج بودر في المنزل :