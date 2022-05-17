نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي شوية فشار وضيفي رشة بكينج بودر عمري ما تخيلت يطلع كده وصفة رهيبة لعمل الفشار في المقال التالي
الفشار بالبيكنج بودر لا يعرفه الكثير من الأشخاص فهذا يعتبر من أفضل وأسهل الطرق التي يمكن تحضير الفشار بها، كما أن جميع الأشخاص يفضلون تناول الفشار، وخاصتا في وقت التجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء، فهو يعتبر العنصر الأساسي فى أطباق التسالي التي تقدم، وأيضا عند مشاهدة الأفلام يكون لها متعة خاصة عند المشاهدة مع تناول الفشار، لذلك أحضرنا لكم طريقة مذهلة بتحضر الفشار، وسوف نعرضها لكم في هذا المقال.
كيفية تحضير فشار البيكينج بودر في المنزل
معظم الناس لا يعرفون ذلك الفكرة ولكن عن تحضيرها سوف تستغني عن جميع الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها تحضير الفشار في المنزل :
المكونات
- يجب توافر هذه المكونات لتحضير وصفة الفشار بالبيكنج بودر :
- كوب من ذرة الفشار.
- نصف ملعقة من مسحوق البيكينج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ربع كوب من الماء الفاتر.
طريقة التحضير
سوف نعرض لكم أسهل وأسرع طريقة تحضير فشار البيكينج بودر في المنزل :
- أولا سوف تقوم بوضع إناء من التيڤال على النار.
- أولا نقوم بوضع الزيت في هذا الإناء وعندما يسخن نقوم بوضع ذرة الفشار به.
- عندما ينضج الفشار نقوم برفعه من على النار.
- نحضر إناء آخر تيڤال ونقوم بوضع به كمية السكر التي ذكرناها في المكونات.
- نقوم بتقليب السكر على النار حتى يصبح مثل الكراميل ثم نقوم بإضافة الماء.
- نتركهم حتى يتم الغليان ونحصل على قوام الكراميل المطلوب.
- بعد ذلك نضع البيكنج بودر إلى الكراميل ونقوم بتقليبه جيدا.
- سوف نجد أن الكراميل زادت كميته.
- بعد ذلك نقوم بوضع الفشار في الكراميل وتقليبه جيدا.
- ونترك الفشار عدة دقائق حتى يبرد وسوف تحصل على أفضل طعم الفشار.
- بعد ذلك يمكنك تقديمه وسوف تجد أنه نال إعجاب جميع أفراد العائلة.
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