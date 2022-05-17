نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طبخ صينية مسقعة باللحمة المفرومة مثل أشهر شيف في القنوات الفضائية بجمال شكل أكل الفنادق الخمس نجوم ولذاذة طعم اﻷكل الفلاحي اﻷصيل في المقال التالي

طريقة طبخ المسقعة باللحمة المفرومة، تحتار ربات البيوت كثيرآ في إختيار الطعام الذي تقدمه في العزومات و الولائم . وكذلك العروسة تقكر كثيرآ في الطعام الذي تقدم لعريسها عندما تعزمه على الغداء. تريد ربة البيت و كذلك العروسة طعامآ يكون شهي ولذيذ الكذاق و شكله شيك و فخم و كذلك أن يكون الطعام واجهة مشرفة لمجهودها الذي بذلته لإكرام الضيوف. صينية المسقعة باللحمة المفرومة هي الوجبة المثالية التي تحقق كل ماسبق من جمال الشكل و فخامة المظهر و روعة المذاق و تحكي قصة الجهد الكبير اذي بذلته ربة البيت أو العروسة فتابعي معنا هذا المقال لتعرفي كيف تطبخي هذه الوجبة الفاخرة مكونات و مقادير صينية مسقعة باللحمة المفرومة وزن واحد كيلو جرام باذنجان رومي و يفضل أن تكون ثماره كبيره

وزن نصف كيلو جرام فلفل رومي أخضر اللون

وزن واحد كيلو جرام لحمة مفرومة و نقوم بتعصيجها

وزن ربع كيلو جرام طماطم طازجة

عدد إثنين ثمرة بصل كبير الحجم و نقوم بفرمهما في المفرمة الكهربائية حتى يصبحا مفروم ناعم

عدد إثنين ملعقة سمن بلدي

كمية من الملح حسب تفضيل المذاق

كمية من الفلفل الأسود حسب المذاق خطوات طبخ الصلصة قطعي ثمار الباذنجان إلى حلقات

قشري الحلقات ثم ضعيهم في ماء به ملح ذائب لحين الإنتهاء من تجهيز باقي المكونات

قطعي الفلفل الأخضر وفقآ للشكل المحبب

فطعي الطماطم إلى قطع صغيرة

قسمي البصل الذي تم فرمه إلي كميتين متساويتين

قومي بتحمير نصف كمية البصل بإستخدام نصف كمية السمن إلى أن يذبل البصل و لا تنتظري أن يتغير لون البصل

أضيفي إلى البصل ربع كمية الفلفل الذي تم تقطيعه سابقآ

مع التقليب المستمر إنتظري حتى يذبل الفلفل الأخضر ثم أضيفي قطع الطماطم الصغيرة مع التقليب المستمر

بعد قليل من الوقت أضيفي قليل من الماء مع الملح و الفلفل الأسود

إتركي الصلصة تتسبك على نار هادئة و عندما تتسبك تمامآ أطفئي النار و أتركيها جانبآ خطوات طبخ اللحمة المفرومة المعصجة قومي بتحمير كمية من البصل هي نصف حجم اللحمة المفرومة بالسمن البلدي أو الزبد الفلاحي

فور أن يذبل البصل أضيفي اللحمة المفرومة مع الملح و الفلفل الأسود و البهارات مع التقليب المستمر حتى ينضج اللحم خطوات طبخ صينية المسقعة باللحم المفرومة أخرجي الباذنجان من الماء المملح ثم إقليه في الزيت

بعد إنتهاء القلي ضحي الباذنجان المقلي على مناديل مطبخ ورقية للتخلص من الزيت الزائد

أقلي الفلفل و بعد الإنتهاء من القلي ضعيه على مناديل المطبخ الورقية للتخلص من الزيت الزائد

في صينية مناسبة المقاس إبدأي برص الباذجان المقلي

فوق طبقة الباذنجان قومي برص الطبقات الآتية بالترتيب

طبقة من الفلفل المقلي

طبقة من اللحمة المفرومة

طبقة من الباذنجان

طبقة من الفلفل

طبقة من الصلصة

الآن أدخلي الصينية داخل الفرن لتأخذ اللون الفخم المميز لصينية المسقعة باللحمة المفرومة

إستمتعي بما طبخت يداك عمر شويل - جدة أسرار طبخ صينية مسقعة باللحمة المفرومة مثل أشهر شيف في القنوات الفضائية بجمال شكل أكل الفنادق الخمس نجوم ولذاذة طعم اﻷكل الفلاحي اﻷصيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار طبخ صينية مسقعة باللحمة المفرومة مثل أشهر شيف في القنوات الفضائية بجمال شكل أكل الفنادق الخمس نجوم ولذاذة طعم اﻷكل الفلاحي اﻷصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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