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طريقة عمل حلى ليالي لبنان حلى السميد الناعم، تعتبر حلى ليالى لبنان أو القشطلية أو ليالى الشام أو حلوى السميد هناك عدة أسماء تطلق على هذا النوع من حلوى السميد الرائع وهي طبق من أصناف الحلويات الشهيرة والسريعة، إشتهر بإعداده المطبخ اللبناني وهي حلوى باردة ومنعشة تحضر في العديد من المناسبات وخاصة في شهر رمضان المبارك وأصبح هناك عدة طرق لإعدادها وتقديمها بعد أن إنتشرت في مختلف البلاد العربية واليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير ليالي لبنان بكل سهولة وستقومين بإعدادها لتسمتعي بمذاقها الرائع في ليالي الصيف الحارة ويستمتع بها كل أسرتك. طريقة عمل حلوى ليالي لبنان بدقيق سميد ناعم لتر من الحليب. كوب إلا ربع من دقيق السميد الناعم. فصين من المستكة. 2 ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه بالسكر. 2 ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من ماء الورد. مكونات طبقة القشطة من حلوى ليالي لبنان كوب إلا ربع من الكريمة اللباني البودر. كوب من الماء المثلج. مكونات تزيين وجه حلى ليالي لبنان نص كوب من عسل النحل الأبيض. فستق مجروش. موز. خطوات تحضير ليالي لبنان بالسميد في إناء عميق نضع اللبن وفصين المستكة ونقلب جيدا حتى يذوبوا ثم نضع السكر والكريم شانتيه.

ثم نضيف دقيق السميد الناعم ونقوم بخلط كل المكونات جيدا بالمضرب اليدوى.

ثم نرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نرفع الإناء من النار ونضيف إليها ملعة كبيرة من ماء الورد ونقلب الخليط جيدا.

نقوم بإحضار صينية مستطيلة قابلة للفتح مقاس 30 سم ونقوم بإضافة الخليط إليها ونساوي سطحها.

ندخل الصينية إلى الثلاجة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة لكي تتماسك، في وعاء عميق وكبير نضع الماء المثلج ونضيف إليه الكريمة اللباني البودر.

ثم نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمى سميك، ثم نقوم بإحضار كيس الحلواني ونضع فيه الكريمة اللباني ونضعها فوق الخليط المهلبية في الصينية.

ثم نقوم بفرد الكريمة اللباني فوقها جيدا ثم نقوم بإدخالها الثلاجة لتتماسك لمدة نصف ساعة.

نقوم بإخراج صينية حلى ليالي لبنان من الثلاجة ونقوم بفك الصينية ونقوم بتزين حلى ليالى لبنان بالفستق المجروش والكريز والورد المجفف.

نقوم بإضافة القليل من عسل النحل الأبيض من الأعلى عند تقديم حلوى ليالي لبنان وشرائح من الموز عند التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى ليالي لبنان حلى السميد الناعم - ثقفني

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