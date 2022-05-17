نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواد من مطبخك لتغطية الشيب وصبغة طبيعية لشعرك بلون بني واسود في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة سحرية لصبغ الشيب يتطلع الكثرين من الراغبين في التخلص من الشعر الابيض الذي أصبح من أكبر المشاكل التي لا تجد لها حل، ويلجأ البعض لشراء الصبغات التي ترهق الشعر أكثر وتلحق به الضرر لذلك اليوم نقدم لكل متابعينا الكرام اقوي الخلطات لصىغ الشعر الابيض دون مجهود.

خلطات لصبغ الشعر الأبيض

مع وصفة الشمندر التي اثبتت فعليتها المذهلة في صبغ وتغطيه الشعر الابيض عن طريق تقشير كمية من الشمندر او البنجر ونقعه في 6 أكواب من الماء ثم بصفي ويوزع على الشعر بالكامل، ويغطي الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعتين على الاقل ثم يشطف بالماء البارد، ينبغي تكرار تلك الوصفة مرة كل 10 أيام او عند اللزوم.

وصفة البرتقال لصبغ الشعر الابيض باللون المحمر

مع وصفة البرتقال يمكن اخفاء الشيب سريعا وذلك عن طريق تحضير كمية مناسبة من عصير تلبرتقال على حسب طول الشعر ثم يوزع على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف بخل التفاح، وذلك لاجل تثبيت لونه، تكرر تلك العملية مرة كل أسبوع حال اختفاء اللون.

وصفة الشاي الأسود لتغطية الشعر الابيض

تعتبر وصفة الشاي الأسود من أكثر الوصفات الطبيغية التي تعمل على أخفاء الشيب بقدرة هائلة، فمن خلال غلي 5 ملاعق كبيرة من الشاي مع 5 أكواب من الماء ويترك على جانب حتي يبرد ثم يوزع على الشعر بالكامل، ويترك ثلاثة ساعات قبل شطفه جيدا بالماء، وتكرر الوصفة مرة بالشهر.

وصفة القهوة لصبغ الشيب

تعمل أيضا وصفة القهوة على تغطية الشعر الابيض باللون البني وذلك عن طريق نقع أو غلي كمية من مسحوق القهوة ثم يترك ليبرد ويوزع على الشعر ويترك لمدة ساعتين قبل شطف الشعر بالماء البارد، ينبغي تمرار تلك تلوصفة عند اختفاء اللون.

صبغة الجزر لتلوين الشعر باللون البرتقالي المحمر

مع وصفة الجزر التي تعمل سريعا على تغطية الشيب من أول استخدام وتلوين الشعر باللون البرتقالي ستحصلين على لون مثالي، عن طريق تحضير كوب من عصير وتوزيعه على الشعر ويترك لمدة ساعتين قبل ان يشطف بالماء البارد، كما يمكن اضافة كوب من عصير البنجر مع عصير البرتقال ويمزج الخليط جيدا ثم يوزع، كرري تلك الوصفة مرة من كل شهر.

وصفة عصير البرتقال مع نصف من زيت الزيتون لتغيير لون الشعر للون البرتقالي

لعشاق اللون البرتقالي إليكي هءه الوصفة التي ستمنحك شعر رائع فمن اجل اكتساب لون شعر برتقالي محمر عليكي بتحضير وعاء، ووضع به كوب من عصير البرتقال، ويضاف عليه نصف كوب من زيت الزيتون الذي يلعب دورا هاما في تغذية الشعر ثم يخلط المزيج جيدا ويدلك به الشعر من الجذور حتي الأطراف، ويترك لمدة ثلاث ساعات بعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر.

إخفاء الشيب المبكر مع خلطة الموز والجزر

من أكثر الوصفات فاعلية هي خلطة الموز والجزر التي تغطي الشيب المبكر مع المواظبة عليها، عليمي بتحضير حبة واحدة من الجزر واضافة عليه حبة واحدة من الموز في وعاء به نصف لتر من الماء بما يعادل كوبان، ثم يوضع الوعاء على النار ليتم سلقه لمدة 10 دقائق، بعد يضرب في الخلاط، ويوزع على الشعر وبعد مرور 30 دقيقة يغسل بالماء البارد.

وصفة الليمون لصبغ الشيب سريعا

تعتبر وصفة الليمون من اقوي الوصفات التي تساعد في صباغة الشعر الابيض بفعالة واضحة لتعمل سريعا على اخفاء الشيب من اول استخدام، حيث يصبغ الليمون الشعر الابيض باللون الأصفر الفاتح، ولكن لا تعمل تلك الوصفة مع الشعر الاسود.

المكونات

كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

الطريقة