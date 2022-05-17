اصنعي كريم النشا والخل وتمتعي ببشرة نضرة وجميلة وبدون تجاعيد نهائيًا

كريم النشا والخل من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والنعومة وتجعلها ناصعة البياض في دقائق، كما يعمل على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر من الوجه بشكل رائع، ويقضي على البثور السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويساعد على ترطيب البشرة ويحميها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل أقوي الكريمات الطبيعية في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بمكونات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والخل السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل المعجزة الربانية في تفتيح البشرة 10 درجات وهى كما يأتي:-

نحضر طبق، ثم نقوم بخلط النشا والبيكنج بودر مع بعضهم جيدًا. نضيف الخل، وعصير الليمون للخليط، ثم نقلب حتى يصبح الخليط مثل الرغوة. نستمر في تقليب الخليط حتى يصبح الخليط مثل الكريم تمامًا. نقوم بإضافة بعض القطرات من زيت جوز الهند حتى نساعد على ترطيب البشرة. نقوم بدهن الكريم على الوجه، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم. نترك الكريم على الوجه مدة تتراوح ما بين 20 أو 25 دقيقة حتى يجف وينشف تمامًا. بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء الفاتر وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت ناصعة البياض من أول استعمال. يفضل وضع الكريم على البشرة بشكل منتظم حتى نمنح البشرة النضارة والحيوية في أسرع وقت.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-