طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في المنزل بكوب سمسم واحد هتعملي كمية كبيرة جدا

طريقة عمل الطحينة الكثير من الأشخاص يريدون أن يعرفوا طريقة تحضير الطحينة في المنزل بشكل سهل، فضلا عن ذكر أهم الفوائد الخاصة بالطحينة، وهذا ما نقوم بإيضاحه لكم في الفقرات القادمة،.

مكونات عمل الطحينة

هذه المكونات يمكنك توفيرها وسوف تتمكن من إعداد الطحينة الأصلية في المنزل، وأهم هذه المقادير المطلوبة:’

إحضار ربع كيلو من السمسم.

خمس فصوص من الثوم الطازج ويتم فرمه.

ملعقتان من الخل الأبيض.

مقدار من الماء ولابد أن يكون دافئ.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح الناعم.

إحضار نصف ملعقة من الكمون.

بقدونس أخضر من أجل تزيين الطحينة.

طريقة التحضير

سوف نبين لكم الخطوات الخاصة بتحضير الطحينة، وذلك على هذا النحو:-

إحضار طاسة تيفال والقيام بتحميص السمسم.

نقوم بطحن السمسم المحمص داخل المطحنة ونضيف اليها الثوم المفروم.

القيام بإضافة الماء الدافئ، وذلك لكي يتم التحكم في درجة ثقل بالطحينة، ونضع إليها الملح والفلفل والخل الأبيض لكي تتحكم في درجة ملوحتها.

يمكنك تزيين الطحينة باستخدام البقدونس الاخضر.

فوائد الطحينة

الكثير من الفوائد التي تنطوي على الطحينة والتي يمكن ذكرها على هذا النحو الآتي بيانه:-