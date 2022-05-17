نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للأسمرار بالنشا والخل قنبلة تبييض البشرة ومن أول استعمال فوري وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وداعاً للأسمرار بالنشا والخل، يعتبر من الكريمات القوية في التبييض وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة أو سواء الجسم، حيث يدخل كريم النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل وداعاً للأسمرار بالنشا والخل لتبييض البشرةوتفتيحها.

مكونات وداعاً للأسمرار بالنشا والخل لتبييض الوجه

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

معلقتين كبيرتان من الخل.

ثلاث معالق من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم النشا والخل لتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله النشا ونضف علية الخل والحليب البودرة ثم زيت الزيتون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

فوائد النشا والخل علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخل علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.

يعمل الكريم علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.

يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للماسك.

يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

نصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-

نحرص علي شرب السوائل مثل الماء والعصير دايما دون توقف. نقوم بعمل تمارين لتنشيط الدورة الدموية في البشرة. يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة. يجب النوم 8 ساعات كافية في اليوم ويفضل النوم علي مخدة ناعمة.

سر نجاح مفعول الكريم

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-