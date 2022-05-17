طريقة عمل كفته البطاطس المقرمشة بالخضراوات بمكونات سهلة وغير مكلفة

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طريقة عمل كفته البطاطس، تعد طريقة عمل كفته البطاطس من إحدى الوصفات الاقتصادية اللذيذة التي يعشق تناولها الكبير قبل الصغير، وخاصة عندما تقوم مع الصوصات الشهية مثل المايونيز أو الكاتشب مع الخبز المحمص أو الأرز الأبيض والسلطة، حيث تحتوي كفتة البطاطس على نسبة وفيرة من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية خلال اليوم، وفيما يلي نقدم لكم أفضل طريقة لعمل كفته البطاطس بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل كفته البطاطس المكونات حبتان من البطاطس ذات حجم كبير.

ملعقتين كبيرتين من أوراق البقدونس المفروم.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الشبت المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتين صغيرتين من أوراق الكزبرة المجففة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

حزمة صغيرة من البصل الأخضر المفروم.

ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة شاي صغيرة من بودرة الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من البيض.

كوب من البقسماط المطحون.

نصف كوب من الدقيق. خطوات التحضير تقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم يتم سلقها في وعاء متوسط الحجم مملوء بكمية مناسبة من الماء المغلي.

ترك البطاطس بس الماء المغلي لمدة عشرون دقيقة حتى أن يتم سلقها ونضجها تماماً.

رفع البطاطس عن النار وتصفيتها من الماء، ثم توضع في بوله متوسطة الحجم.

هرس البطاطس باستخدام الشوكة لكي يصبح قوامها ناعم.

تحضير بوله أخرى يتم خلط فيها البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء.

إضافة الدقيق والملح والفلفل الأسود والكركم والكزبرة المجففة.

مزج الخليط السابق مع البطاطس المهروسة، ثم يتم إضافة الثوم المهروس والبصل الأخضر المفروم.

خلط المكونات مع بعضها جيداً لكي تتجانس، ثم يتم تشكيل خليط البطاطس على هيئة كرات صغيرة الحجم أو أصابع طويلة حسب الرغبة.

خفق البيضة مع القليل من الملح والفلفل الأسود، ثم يتم غمس كرات البطاطس في البيض، ثم تغلف في الدقيق وبعدها في البقسماط المطحون.

تكرار هذه الخطوة لحين انتهاء الكمية الموجودة، ثم يتم تسخين الزيت في مقلاة واسعة غير لاصقة.

وضع كرات البطاطس المغلفة بالبقسماط في الزيت وتقلب على الجانبين حتى أن يصبح لونها ذهبي، ثم تصفى من الزيت وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفته البطاطس المقرمشة بالخضراوات بمكونات سهلة وغير مكلفة - ثقفني

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