نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق عملت 15 قطعة جاتوه المحلات الفاخر بأبسط طريقة وبدون تكاليف في 5 دقائق فقط في المقال التالي
الجاتوه من أحلى الحلويات التي يفضلها الجميع وعلى وجه الخصوص الأطفال، لأنه سهل المضغ ويسهل تشكيله بأكثر من طعم، وهناك الكثير من أشكال التزين المتنوعة التي يقدمها أصحاب محلات الحلويات الكبرى، ونظرا لارتفاع جميع الأسعار في جميع الخامات والمكونات المستخدمة في تحضير الجاتوه، ولكل نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير 12 قطعة جاتوه فقط بكوب واحد من الدقيق، سوف تحصلين على أحلى وأخف جاتوه ممكن تتذوقه في حياتك، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات تحضير الجاتوه في المنزل بتاع المحلات
لا تنظر لعدد المكونات الكثير، وإنما انتظر النتيجة النهائية لتحضير الجاتوه، مع العلم أنكِ سوف توفرين الكثير من المال مع تطبيق هذه الوصفة الرائعة، وإليكم
المكونات:
- كوب من الدقيق، ويجب أن يتم نخله قبل البدء في تحضير الوصفة.
- عدد أربع بيض، ويجب الفصل بين الصفار والبياض.
- نصف كيلو من السكر الناعم البودرة.
- كوب إلا ربع من الشيكولاتة المبشورة الخام.
- نصف كوب من الشيكولاتة المختلفة الألوان.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار ملعقة متوسطة الحجم من الخل الأبيض.
- نصف كوب من الماء النظيف.
- أي نوع فواكه للتزين أو التوت أو الكريز.
- كريمة شانتيه.
طريقة تحضير الجاتوه في المنزل مثل المحلات الكبرى
يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة قبل البدء في عمل الجاتوه، ولكن يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، وإليكم الخطوات بالتفصيل:
- يجب استخدام المضرب الكهربائي عند خفق السكر مع صفار البيض.
- بعد خفقه جيدا، يجب وضع الفانيليا والخل على السكر، ونستمر في الخفق.
- نضع الماء والمضرب مازال مستمر في الخفق.
- بعد ذلك يجب وضع رشة من الملح، ثم نضع بياض البيض.
- يجب وضع البيكنج بودر على الدقيق، وبعد ذلك يتم وضعهم على الخليط السابق.
- يجب أن يتم التقليب من أسفل إلى أعلى حتى لا يخرج الهواء منها.
- يجب وضع هذا الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ثم بعد ذلك نضع ورقة زبدة في قاع الصينية.
- يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
ونتركها لكي تبرد، وبعد ذلك يجب تزينها و تقطعيها بالحجم الذي تريدة.
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