بكوب دقيق عملت 15 قطعة جاتوه المحلات الفاخر بأبسط طريقة وبدون تكاليف في 5 دقائق فقط

الجاتوه من أحلى الحلويات التي يفضلها الجميع وعلى وجه الخصوص الأطفال، لأنه سهل المضغ ويسهل تشكيله بأكثر من طعم، وهناك الكثير من أشكال التزين المتنوعة التي يقدمها أصحاب محلات الحلويات الكبرى، ونظرا لارتفاع جميع الأسعار في جميع الخامات والمكونات المستخدمة في تحضير الجاتوه، ولكل نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير 12 قطعة جاتوه فقط بكوب واحد من الدقيق، سوف تحصلين على أحلى وأخف جاتوه ممكن تتذوقه في حياتك، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير الجاتوه في المنزل بتاع المحلات

لا تنظر لعدد المكونات الكثير، وإنما انتظر النتيجة النهائية لتحضير الجاتوه، مع العلم أنكِ سوف توفرين الكثير من المال مع تطبيق هذه الوصفة الرائعة، وإليكم

المكونات:

كوب من الدقيق، ويجب أن يتم نخله قبل البدء في تحضير الوصفة.

عدد أربع بيض، ويجب الفصل بين الصفار والبياض.

نصف كيلو من السكر الناعم البودرة.

كوب إلا ربع من الشيكولاتة المبشورة الخام.

نصف كوب من الشيكولاتة المختلفة الألوان.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة متوسطة الحجم من الخل الأبيض.

نصف كوب من الماء النظيف.

أي نوع فواكه للتزين أو التوت أو الكريز.

كريمة شانتيه.

طريقة تحضير الجاتوه في المنزل مثل المحلات الكبرى

يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة قبل البدء في عمل الجاتوه، ولكن يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، وإليكم الخطوات بالتفصيل: