في الآونة الأخيرة أنتشر مرض جرثومة المعدة وأصبحت مرض العصر، تصيب جرثومة المعدة نحو 50% من الأشخاص في العالم، وتصل نسب الإصابة بها في مصر إلى 90% وأصبحت تأتي لجميع الأعمار، وتسمى ” بكتيريا الحلزونية البوابة ” هي من البكتيريا من العصيات القليل التي تستعمر مخاطيات المعدة و الإثنا عشر، مسببة التهاباً في المخاطية، وتنتقل للإنسان عن طريق الفم سواءً من تناول الطعام الملوث أو المرشوش أو الشراب الملوث أيضاً مع شخص مريض أو الاقتراب منه.

أفضل الأكلات والمشروبات لعلاج جرثومة المعدة

أو أستخدام أدواته، وهي منتشرة بكثرة في البلاد العربيّة وتحديداً في الخليج، والسعودية بها نسبة كبيرة من مرضى جرثومة المعدة، وتعد من أهم الأسباب لحدوث القرحة المعدية، التي تصحاب أحياناً بنزيف بالبراز أو بالقئ، وتسبب أيضاً التهاب المعدة، وألتهاب جدار المعدة، ومن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة ألمًا شديداً في المعدة، وتورماً بالجسم، وغثياناً شديد، ودوخة، قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل. تتتسبب بالإسهال المتكرر في نقص الأملاح والمعادن المفيدة بالجسم، بنزيف داخلي، ويبحث مصابي الجرثومة على حل نهائي للشفاء منها، في الطب النبوي، والأطعمة الصحية التى لا تحتوي على الشطة أو الأسبايسي، لأنها تهيج المعدة فى السطور سوف نقدم لكم الأكلات الصحية التي يجب تناولها والمشروبات أيضاً بديلة للعقاقير الطبية باهظة الثمن.

أطعمة يجب تناولها لمرضى جرثومة المعدة

الزبادي والألبان يساعدوا على تخفيف من الشعور بحرقة المعدة والحموضة وتحسين عملية الهضم.

الخضروات الورقية التي تحتوي على على نسبة عالية من الألياف، وتعمل على خفض نسبة الحموضة.

الثوم والبصل.يكثر تناوله فى الأطعمة، لأنهم أغنياء بمضادات الأكسدة التي تعمل كمضادات حيوية للميكروبات،

الفواكه مثل، التوت، والعنب، والفراولة، والتفاح، والجوافة، والمشمش.

الأطعمة الغنية بالألياف مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا.

الأطعمة قليلة الدسم مثل السمك والدجاج والديك الرومي.

المشروبات غير الغازية وخالية من الكافيين.

البروكلي.

الكركم.

مشروبات يجب تناولها مرضي جرثومة المعدة

قشور الرمان.

الشاي الأخضر.

الزنجبيل.

النعناع.

الشمر.

البابونج.

زيت الزيتون

أطعة يجب وقف تناولها عند الأصابه بجرثومة المعدة