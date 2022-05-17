قنبلة التفتيح كريم النشا والقرنفل الرهيب دهنه منه تزيل تجاعيد 20 سنه

كريم النشا والقرنفل هو أفضل كريم طبيعي يمنح البشرة الحيوية والنضارة ويجعلها تبدو جميلة ورائعة طول العمر، حيث يعمل على إزالة التجاعيد من البشرة ويحافظ على نعومتها وجمالها، كما يقضي على الرؤوس السوداء نهائيًا والتي تسبب تشوه البشرة، وهو رائع في تفتيح التصبغات الجلدية التي تصيب البشرة فتسبب اسمرار وغمقان الوجه، ويساعد على توحيد لون البشرة وشد التجاعيد بفضل احتوائه على مواد مضادة للأكسدة تحمي البشرة وتحافظ على حيويتها وجمالها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل أقوي كريم طبيعي يساعد على حل جميع مشاكل البشرة نهائيًا بكل سهولة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والقرنفل الرهيب

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من مغلي القرنفل.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، ومغلي القرنفل، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه زيت جوز الهند، والفازلين، ثم نقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها وتصبح مثل الكريم تمامًا. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ونغلقها جيدًا، ثم نضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك. نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة يوميًا قبل النوم ونتركه لمدة 20 دقيقة على الوجه، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد جمالية رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-