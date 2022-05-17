سر ملكات الجمال.. كريم نيفيا والنشا صاروخ التبييض في ثواني يزيل الجلد الميت والبقع الداكنة للابد

بحث السيدات والفتيات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التفتيح والتبييض وعند البحث قد وجدوا بأن النشا من أهم المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب والاسمرار حيث يمكن أن نحضر وصفة فعالة من النشا وكريم نيفيا حيث يكون الكريم من مستحضرات التجميل المشهورة ويساعد على ترطيب الجلد والوجه دون ترك طبقة دهنية فهو خفيف على البشرة ويمكن لأصحاب البشرة الدهنية استخدامه أيضا دون أن يسبب لهم أي مشاكل وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة التفتيح من خلال هذا المقال.

وصفة تفتيح نيفا مع النشا

عندما نقوم بعمل تلك الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل سوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

كريم نيفيا.

نشا.

حليب بودر.

ليمون.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نقوم بتحضير الوصفة نجد أنها يتم تحضيرها بكل سهولة نظرا لسهولة مكوناتها وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر بولة صغيرة ونضع بها ملعقة من الكريم مع ملعقة النشا ونقوم بتقليبهم جيدا.

نحضر الحليب ونقوم بإذابته في الخليط ونقوم بوضع الليمون على جميع المكونات السابقة.

نقوم بتقليب جميع المكونات سويا حتى تتجانس.

نضع الخليط على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية للوجه.

وعندما ننتهي نقوم بغسل الوجه بعد ترك الوصفة عليه لمدة ١٥ دقيقة ثم نذهب إلى النوم.

سوف نلاحظ نتيجة هائلة وهي التخلص من الاسمرار والتجاعيد والحصول على بشرة بيضاء كالزجاج.

وصفة اخرى لتحضير وصفة التفتيح من النشا والكريم

تتكون هذه الوصفة من مكونات ذات فعالية كبيرة في تفتيح البشرة وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال هذا النقاط التالية.

المكونات:

كريم نيفيا.

نشا.

زيت جوز هند.

خل تفاح.

طريقة التحضير: