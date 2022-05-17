بكيس خميرة أحصلي على أسنان بيضاء كالؤلؤ إسقاط الجير علاج مشاكل اللثة والرائحة الكريهة في 3 دقائق فقط

أن مظهر الاسنان الأبيض اللامع يكون من المظاهر الجمالية المهمة للوجه حيث يهتم الكثير من الناس بتنظيف أسنانهم وتبيضهم حيث وجدت دراسات علمية توضح بأن الكثير من الألاف يتم صرفها سنويا لدى الأطباء للحصول على أسنان بيضاء لذلك قام الكثير من الناس بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح الأسنان ليجدوا بأن وصفة الخميرة هي من الوصفات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في تنظيف الأسنان وتبيضهم لذلك سوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفات من خلال هذا المقال.

وصفة الخميرة لتبيض الأسنان

نعلم جميعا بأن الخميرة مكون أساسي في عمل العجائن والفطائر والبيتزا والخبز وما لا نعلمه أنه يمكن استخدامها في تبييض الأسنان وتحتاج الخميرة إلى مكونات بسيطة لكي يتم تجهيزها وسوف نوضح طريقة تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خميرة.

ماء.

ملح.

معجون أسنان.

طريقة التحضير:

نحضر الخميرة ونضع عليها ملعقة من الملح ونلقبهم جيدا.

نضع عليهم ملعقة من الماء والخل ونقلبهم جيدا.

نقوم بغمس الفرشاة في الخليط ثم نضع عليهم المعجون ونقوم بتفريش الأسنان بهم وسوف

نقوم بغمس الفرشاة في الخليط ثم نضع عليهم المعجون ونقوم بتفريش الأسنان بهم وسوف نحصل على نتائج رائعة وبياض للأسنان بشكل فوري وفعالة.

وصفة الخميرة مع الليمون لتبييض الأسنان

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة توجد في كل منزل ولها فعالية كبيرة في تبييض الأسنان وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خميرة.

ليمون.

ثوم مهرس.

معجون أسنان.

طريقة تحضير الوصفة: