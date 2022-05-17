نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بجوز الهند حضريها في المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي

طريقة عمل كيكة الرواني، لكل من يعشق كيك جوز الهند الهشة الطرية أو حسب ما تشتهر باسم كيكة الرواني عليه بمتابعة السطور التالية التي نذكر من خلالها أسهل وأفضل طريقة عمل كيكة الرواني الأصلية التي تتمتع بقوامها الهش الخفيف، حيث تتمتع كيكة الرواني بمذاق لذيذ للغاية وخفيف على المعدة مع نكهة جوز الهند المعروف بفوائده الرائعة لصحة الجسم، فهي من إحدى وصفات الحلويات التي يشتهر بها المطبخ اليمني، والتي يشبه مذاقها إلى حد كبير بمذاق البسبوسة الشرقية، تابعونا لكي تتعرفوا على الطريقة. طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند يمكنك من خلال تلك المكونات عمل كيكة الرواني الهشه بأبسط المكونات. المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بصنع الحلويات.

مقدار كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

مقدار كوب من الزبادي البلدي.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

مقدار كوب من الزيت النباتي.

خمس حبات من البيض.

ملعقة كبيرة وربع من مسحوق البيكنج بودر.

مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الشربات البارد خفيف القوام. خطوات التحضير خفق البيض بواسطة الخفاقة الكهربائية مع الفانيليا والسكر والزيت.

خفق المكونات مع بعضها لكي يتم دمجهم وتجانسهم بشكل جيد.

إضافة الخل والملح والزبادي بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق للحصول على قوام كريمي ناعم.

وضع نصف كمية الدقيق والسميد ونصف كمية جوز الهند والبيكنج بودر في وعاء كبير الحجم.

إضافة الخليط السابق إلى المكونات الجافة مع الاستمرار في تقليب المكونات جميعها مع بعض.

إضافة النصف المتبقي من الدقيق والسميد وجوز الهند المبشور إلى الخليط، ثم تقلب المكونات برفق من أسفل إلى أعلى.

تحضير صينية متوسطة الحجم وتدهن بالقليل من السمنة، ثم يتم سكب الخليط فيها.

إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، وتترك لمدة نصف ساعة أو أقل حسب ما يتم نضجها.

إخراج الكيكة من الفرن، ثم يتم سكب الشربات البارد فوقها وهي ساخنة.

تزين الكيكة بحبات الفستق المجروش وجوز الهند المبشور، ثم تقطع وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بجوز الهند حضريها في المنزل بأقل التكاليف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بجوز الهند حضريها في المنزل بأقل التكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.