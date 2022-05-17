نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كفتة هتجربوها.. الكفتة المشوية في البرطمان بتتبيلة الحاتي السرية بدون ما تكش أو تفك منك بطعم جناان في المقال التالي
نكون الكفتة من الأكلات الشهية اللذيذة جدا ويذهب الكثير منا إلى المطاعم لشرائها وخاصة الكفتة المشوية على الفحم حيث عندما يتم عملها في المنزل تأخذ الكثير من الوقت والجهد إلى جانب أنها تحتاج إلى مكان واسع وتهوية بسبب دخان الفحم لذلك لا يستطيع الجميع عملها في المنزل لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم حل لهذه المشكلة ونقول وداعا لدخان الفحم ولنقوم بعمل الكفتة عن طريق البرطمان بدون أي دخان وسوف نوضح طريقة عملها والمكونات الخاصة بها من خلال هذا المقال.
مكونات عمل كفتة الحاتي عن طريق البرطمان
يعشق الكثير من الكبار والصغار الكفتة المشوية ونظرا أنها تؤدي إلى كثير من الدخان والتلوث البيئي سعت كثير من ربات المنازل على عمل الكفتة في البرطمان لتحقق النتيجة المطلوبة وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية..
- لحمة مفرومة.
- بصل مفروم.
- مية بصل.
- ملعقة ثوم مفروم.
- بقدونس مفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
- كزبرة ناشفة.
- بقسماط.
- زيت.
- بيكنج بودر.
طريقة عمل كفتة الحاتي عن طريق البرطمان
عندما نقوم بعمل الكفتة في البرطمان تحتاج إلى قليل من الجهد والوقت إلى جانب أنها تحافظ على نظافة بيئتنا لذلك سوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به اللحمة المفرومة مع البصل مع البقدونس.
- نقوم بتقليب جميع المكونات سويا حتى تتجانس نقوم بوضع الثوم مع البيكنج بودر مع ٢ ملعقة من البقسماط ونقلب المكونات جيدا.
- نضع التوابل من الملح والفلفل والكزبرة جميعهم على حسب الرغبة.
- نقلب جميع المكونات سويا حتى تتجانس نقوم بعد ذلك بتشكيل الكفتة وذلك عن طريق غمس أصبعنا في مية البصل ثم نقوم بتشكيل الكفتة.
- نحضر البرطمانات التي لدينا وتكون زجاجية ونضع بها الزيت.
- نقوم بوضع الكفتة في البرطمان ثم نقوم بلف البرطمانات بورق الألمونيوم.
- نقوم بعد ذلك بإحضار صينية ووضع بها الماء ونضع بها البرطمانات.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ وعند تمام السواء نخرجها ونخرج الكفتة ومنها بواسطة ماسك ونقدمها وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ كفتة هتجربوها.. الكفتة المشوية في البرطمان بتتبيلة الحاتي السرية بدون ما تكش أو تفك منك بطعم جناان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.