ألذ كفتة هتجربوها.. الكفتة المشوية في البرطمان بتتبيلة الحاتي السرية بدون ما تكش أو تفك منك بطعم جناان

نكون الكفتة من الأكلات الشهية اللذيذة جدا ويذهب الكثير منا إلى المطاعم لشرائها وخاصة الكفتة المشوية على الفحم حيث عندما يتم عملها في المنزل تأخذ الكثير من الوقت والجهد إلى جانب أنها تحتاج إلى مكان واسع وتهوية بسبب دخان الفحم لذلك لا يستطيع الجميع عملها في المنزل لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم حل لهذه المشكلة ونقول وداعا لدخان الفحم ولنقوم بعمل الكفتة عن طريق البرطمان بدون أي دخان وسوف نوضح طريقة عملها والمكونات الخاصة بها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كفتة الحاتي عن طريق البرطمان

يعشق الكثير من الكبار والصغار الكفتة المشوية ونظرا أنها تؤدي إلى كثير من الدخان والتلوث البيئي سعت كثير من ربات المنازل على عمل الكفتة في البرطمان لتحقق النتيجة المطلوبة وسوف نوضح لكم المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية..

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

مية بصل.

ملعقة ثوم مفروم.

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

كزبرة ناشفة.

بقسماط.

زيت.

بيكنج بودر.

طريقة عمل كفتة الحاتي عن طريق البرطمان

عندما نقوم بعمل الكفتة في البرطمان تحتاج إلى قليل من الجهد والوقت إلى جانب أنها تحافظ على نظافة بيئتنا لذلك سوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..