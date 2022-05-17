نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً البطاطس المقلية في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جناان في المقال التالي
يعشق الكثير منا البطاطس وخاصة الأطفال حيث هي تتميز بطعم لذيذ ورائع ونظرا لأنعندما نقوم بقلي البطاطس نجد أنها تمتص كمية كبيرة من الزيت مما يؤثر على صحة الأطفال ويؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ويضر بصحة الكبار لذلك بحثت الكثير من الأمهات عن طرق أخرى لتجهيز البطاطس وقليها دون زيت لذلك سوف نوضح طريقة عملها لكم من خلال هذا المقال.
مكونات عمل البطاطس في الخلاط
تتميز هذه الطريقة بأنها غير صحية جدا ويمكن من خلالها عمل كمية كبيرة من البطاطس بدون أي زيت وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..
- بطاطس.
- نشا.
- خميرة.
- بقدونس مفروم.
- قليل من الماء.
- ثوم مهروس.
- كمون.
- ملح.
- كزبرة ناشفة
- فلفل أسود.
طريقة تحضير البطاطس مع الخميرة
عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة ولا تأخذ أي وقت أو تعب وتساعد في الحفاظ على صحتنا وسوف نوضح خطوات عملها من خلال النقاط التالية.
- نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا بالماء والخل .
- بعد ذلك نقوم بتقطيعها قطع صغيرة.
- يتم وضع البطاطس في الخلاط مع كوب الماء.
- نقوم بخفق البطاطس جيدا توضع البطاطس في حله مع الخميرة والنشا.
- نقوم بتقليب المكونات جيدا ثم نقوم بوضع باقي المكونات والتوابل.
- نقلب المكونات ونتركها لمدة ساعة لكي تتفاعل
- نحضر طاسة غير لاصقة ونضع عليها البطاطس على شكل دائرة ونضعها على النار وعند تمام السواء نقلبها على الجانب الأخر.
- نضع من خليط البطاطس مرة أخرى ونقوم بعمل نفس الخطوات السابقة حتى ننهي كمية البطاطس التي لدينا.
- عند الانتهاء نقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء لجميع أفراد الأسرة.
- وبذلك استطعنا أن نقوم بعمل البطاطس بالخميرة بخطوات سهلة وسريعة دون أي تعب أو جهد أو مكونات معقدة ويجب على جميع ربات المنازل تجريبها في أسرع وقت إلى جانب عن طريقها يمكن إضافة جميع المكونات التي نريدها مثل البيض أو الدقيق لتخرج لنا بطاطس صحية ومغذية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعاً البطاطس المقلية في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جناان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.