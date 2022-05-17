وداعاً البطاطس المقلية في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جناان

يعشق الكثير منا البطاطس وخاصة الأطفال حيث هي تتميز بطعم لذيذ ورائع ونظرا لأنعندما نقوم بقلي البطاطس نجد أنها تمتص كمية كبيرة من الزيت مما يؤثر على صحة الأطفال ويؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ويضر بصحة الكبار لذلك بحثت الكثير من الأمهات عن طرق أخرى لتجهيز البطاطس وقليها دون زيت لذلك سوف نوضح طريقة عملها لكم من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البطاطس في الخلاط

تتميز هذه الطريقة بأنها غير صحية جدا ويمكن من خلالها عمل كمية كبيرة من البطاطس بدون أي زيت وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..

بطاطس.

نشا.

خميرة.

بقدونس مفروم.

قليل من الماء.

ثوم مهروس.

كمون.

ملح.

كزبرة ناشفة

فلفل أسود.

طريقة تحضير البطاطس مع الخميرة

عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة ولا تأخذ أي وقت أو تعب وتساعد في الحفاظ على صحتنا وسوف نوضح خطوات عملها من خلال النقاط التالية.