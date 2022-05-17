نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. اصبغي شعرك باللون الزيتوني طبيعياً مثل صالون التجميل تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية، تبحث كل فتاة عن ما يميزها ويجعلها بشكل جذاب، كما تجدها دائماً بحاجة إلى تغيير لون شعرها من أجل الظهور بمظهر جديد لم تكن عليه من قبل، ومن المعروف أن هناك الكثير من ألوان الصبغات ولكنها تسبب الكثير من الأضرار بالشعر نظراً لاحتوائها إلى مواد كيميائية، لذلك يمكنك استخدام بدائل طبيعية وسوف تحصلين على نفس الدرجة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التفاصيل.

صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية

يمكنك معرفة صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية وبسيطة من خلال الآتي، حيث تريد العديد من الفتيات صبغ شعرها بأحدث الألوان العصرية والمواكبة لأحداث الموضة، لظهورها بمظهر لامع وجذاب، وذلك بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وصرف تكاليف باهظة، فيمكنك اتباع المكونات الطبيعية لصبغ الشعر وظهوره بأحدث إطلاله.

المكونات

قطرات من اللون الطعام الزيتوني بالدرجة التي ترغبين فيها.

نصف كوب من بلسم الشعر.

غطاء استحمام.

وعاء.

طريقة التحضير:

تتمثل طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به البلسم، ثم يتم وضع قطرات لون الطعام الزيتوني.

ينبغي التأكد من اختيار درجة اللون التي ترغبين في الحصول عليها وذلك من خلال وضعها على اليد، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضع بعد الخليط على الشعر ومن المهم توزيعها جيداً على الشعر.

ثم يتم تغطية الشعر بغطاء الاستحمام لمدة لا تقل عن 6 ساعات

يغسل بعد ذلك الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

ينبغي عدم غسل الشعر بعدها لمدة طويلة.

ما هي فوائد صبغة الشعر بمكونات طبيعية

يوجد العديد من الفوائد التي توجد بالصبغات الطبيعية وتتمثل في الآتي:

تساعد على حماية الشعر من التلف.

لا تؤثر على صحة الشعر ولمعانه.

لا تسبب تساقط أو تقصف بالشعر.

تعمل على تغذية الشعر بمواد طبيعية.

تحصلين على لون مميز وجذاب دون الحاجة إلى دفع تكاليف مرتفعة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية دون الحاجة إلى استخدام صبغات الشعر الجاهزة.