حتي لو عمرك 70 .. كولاجين طبيعي ضعيه على التجاعيد ستختفي فورا واحصلي علي بشرة بيضاء بدون بقع

عند تقدم السن تنقص مادة الكولاجين من البشرة كثيرا مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة لذلك قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد وتلك الخطوط في زمن قياسي إلى جانب تفتيح البشرة ليجدوا بأن زيت جوز الهند له فعالية كبيرة في التخلص من تلك التجاعيد والحفاظ على البشرة وتنعيمها وتفتيحها حيث يكون زيت جوز الهند الفضل الكبير في رجوع البشرة إلى شبابها لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وصفات جوز الهند في التخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة.

وصفة جوز الهند للتخلص من التجاعيد

عندما نخضر تلك الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

زيت بذر العنب.

زيت اللوز.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به نسبة من الزيوت المتساوية وليكم ملعقة من كل نوع ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بوضع هذا الخليط مرتين يوميا في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج ونتخلص من التجاعيد إلى جانب تفتيحها وتوحيد لونها.

وصفة جوز الهند للتخلص من التجاعيد مع الحليب

تحضر هذه الوصفة من مكونات سهلة ولها فعالية كبيرة في التفتيح وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

حليب بودر.

جوز هند.

نشا.

ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر وعاء ونضع به النشا مع الحليب ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع ماء الورد عليهم لنشكل خليط كريمي ثم نقوم بوضع الزيت بعد ذلك.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

يتم وضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بغسله.

يتم تكرار الخلطة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتائج هائلة ومرضية.

فوائد جوز الهند للبشرة