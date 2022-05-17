لتسمين الخدود.. حضري كريم الحلبة والخميرة السحري لنفخ الوجه بشكل طبيعي

كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه، الكثير من السيدات والفتيات يبحثون عن طرق طبيعية للحصول على وجه ناصع خالي من التصبغات والبقع الداكنة، كذلك يرغبون في وجه ممتلئ يجذب الآخرين، فتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على خدود ممتلئه وفي أقل وقت، بمكونات بسيطة من مطبخك سوف تحصلين على أجمل الوصفات التي تساعدك في الوصول لما تحلمين به من وجه متناسق موحد اللون لا يحتوي على خطوط داكنة، فتعمل هذه الوصفة على تغذية الوجه بشكل كبير لتجعله أكثر امتلاء، كما تقوم بتفتيح الوجه في وقت قصير وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه

يمكنك إعداد هذا الكريم بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

ملعقة من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة من الحلبة.

ملعقة من النشا.

مقدار ملعقة من الخميرة الفورية.

القليل من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم الخميرة والحلبة

يمكنك تحضير هذا الكريم في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء فارغ يتم إضافة كل من الحلبة والنشا والخميرة يتم تقليبهم جيداً.

ثم يتم بعد ذلك إضافة ماء الورد والقيام بمزجهم جيدا للحصول على خليط متجانس ذات ملمس ناعم.

يتم بعد ذلك إضافة الزيت والتقليب جيدا للانتهاء من إعداد الخليط.

ثم يتم بعد ذلك ترك الخليط لمدة ربع ساعة لكي يكون جاهز للإعداد.

يتم بعد ذلك القيام بتنظيف الوجه جيدا للإستعداد لوضع الكريم.

نقوم بعد ذلك بتوزيع الكريم بشكل مناسب على الوجه ويتم فرك الخليط بشكل دائري عليه للوصول إلى أفضل النتائج لمدة عشر دقائق.

يتم بعد ذلك غسل الوجه جيدا للتخلص من الخليط.

لابد من تكرار العملية عدة مرات للوصول إلى أفضل النتائج المرغوب فيها لتسمين الوجه.

في الختام فقد تعرفنا على كريم الخميرة والحلبة لتسمين الوجه من مكونات الخليط وطريقة التحضير، وذلك للوصول إلى خدود ممتلئ خالية من التجاعيد والتصبغات التي تسبب الإزعاج لكافة السيدات، كما تعمل على التخلص من حب الشباب الذي يعاني منه الكثير ومن أثارة.