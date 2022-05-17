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يعاني كثير من السيدات والفتيات من الشعر المجعد ويبحثون عن خلطات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل لعلاج شعرهم، ويتميز الفتيات الهنديات بالشعر الطويل والناعم وتعد الوصفات الهندية من أفضل الطبيعية عموما في تنعيم الشعر وتعطي هذه الوصفات أفضل النتائج في أقل وقت ممكن وتعد الزيوت الطبيعية وجل الصبار من أفضل المكونات الطبيعية التي لا تحتوي على أي كيماويات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير وصفات هندية طبيعية ومختلفة لفرد الشعر. مقادير عمل وصفة الأفوكادو لفرد الشعر في المنزل واحدة من ثمرة الأفوكادو الطازج

ربع كوب من زيت الزيتون

عصير نصف ليمونة طريقة عمل وصفة الأفوكادو لفرد الشعر في المنزل أولا نحضر طبق عميق ونضع به ثمرة الأفوكادو ونقوم بهرسه باستخدام أداة الهرس.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون وكمية عصير الليمون مع التقليب باستخدام ملعقة حتى تختلط جميع المكونات معا.

بعد ذلك نبدأ في وضع الخليط على الشعر وهو رطب من الجذور حتى نصل إلى أطرافه. فوائد الأفوكادو للشعر يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر.

يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تساعد في نمو الشعر.

يقوي الشعر لأنه يحتوي على بروتين وفيتامين ب أساسي في الشعر. مكونات عمل وصفة زيت الخروع والبيض لفرد الشعر ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع

صفار بيضة واحدة متوسطة في الحجم

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

خل لشطف الشعر طريقة عمل وصفة زيت الخروع والبيض لفرد الشعر أولا نحضر طبق كبير ونضع به زيت الخروع وصفار البيض والعسل ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض باستخدام الملعقة حتى يمتزجوا جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر مع توزيعه بكميات متساوية من الجذور إلى الأطراف ونقوم بتغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام على الرأس.

بعد ذلك نقوم بلف الرأس باستخدام فوطة ونترك هذا الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم نبدأ في شطف الشعر باستخدام الخل حتى لا يترك أثر رائحة البيض في الشعر.

يفضل استخدام هذه الخلطة على الشعر ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج أسرع. عمر شويل - جدة وصفات جبارة هندية لفرد وتنعيم الشعر في المنزل بكل سهولة بمكونات طبيعية - ثقفني

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