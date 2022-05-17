نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي أن لم تبيض هذه الوصفة يديكي بملعقة نشا واحدة تخلصي من اسمرار وتشققات اليدين في 3 دقائق في المقال التالي
نجد أن اليدين والقدمين هم من أكثر أجزاء الجسم يتعرضوا لعوامل كثيرة تؤدي إلى ألحاق الضرر بهم حيث نجد بأن اليدين تقون دائما بالأعمال المنزلية وغسل المواعين مما يلحق به الضرر ويؤدي إلى اسمرارها وتشققها والقدمين أيضا نتيجة تعرضها للمشي والحركة دائما وجفافها وعدم الاهتمام بها يؤدي إلى تشققها واسمرارها أيضا لذلك بحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقشير الجلد الميت في القدمين واليدين والتخلص من البقع والاسمرار ليجدوا كثير من الوصفات وسوف نوضح تلك الوصفات من خلال هذا المقال.
وصفة السكر لتفتيح اليدين والقدمين بسرعة الصاروخ
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة تساعد في حل مشاكل التشققات والبقع والاسمرار وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- سكر.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- ماء.
- نشا.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به الماء ونذيب به ملعقة مع النشا والسكر.
- نضع ملعقة من زيت الزيتون وجوز الهند على المكونات ونقوم بخلط جميع المكونات سويا.
- نأخذ الخليط ونقوم بتدليك القدمين واليدين بهم حتى يتم تقشير الجلد الميت تماما.
- تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة رائعة.
وصفة الشبة للقدمين واليدين
تستخدم الشبة كمزيل للعرق والتخلص من رائحة العرق السيئة ويتم عمل منها وصفات طبيعية تساعد في التخلص من التشققات والبقع والاسمرار وسوف نوضح خطوات تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- شبة.
- خل.
- ملح.
- ماء.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم بطحن الشبة جيدا لتصبح مثل البودر ونضع منها ملعقة كبيرة في وعاء.
- نضع عليها الماء بالتدريج لنحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع ملعقة ملح ونقلبها جيدا حتى يذاب الملح تماما.
- يوضع ملعقة من الخل على باقي المكونات نقوم بتقليب المكونات حتى تتجانس.
- يأخذ الخليط من الوصفة ونضعه على اليدين والقدمين ونقوم بفرك الخليط جيدا.
- نقوم بشطفها بالماء ووضع الزيوت الطبيعية ليمنحهم النعومة واللمعان والتخلص من التشققات.
- سوف تساعد تلك الوصفات في التخلص من جميع مشاكل القدمين واليدين والحصول على النعومة والتفتيح والتخلص من التشققات والبقع.
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