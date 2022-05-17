رشيها على شعرك 7 أيام الكل هيسالك عن طول وكثافة وجمال شعرك تنعيم تطويل وترطيب من أول استعمال

تسعى الكثير من الفتيات والسيدات الحصول على شعر صحي طويل لذلك قامت الكثير من هؤلاء بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وتزيد من جماله حيث جمال النساء يكمن في جمال شعورهن وقد اشتهرت بلاد الهند بأنها تتميز نسائها بطول شعورهن وكثافته لذلك استطعنا أن نحضر لكم اليوم وصفة قوية جدا يمكن من خلال هذه الوصفة إرجاع الشعر طويل وكثيف وتتكون هذه الوصفة من وصفات طبيعية وتتوفر في كل منزل أو استحضار مكوناتها من العطار حيث أنها غير مكلفة وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بهذا الشعر من خلال هذا المقال.

مكونات عمل وصفة تطويل وتكثيف الشعر

نجد عندما نتحدث عن مكونات هذه الوصفة فأنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ماء.

قرنفل.

ورق غار.

روز ماري.

طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر

عندما نقوم بتحضير هذه الوصفة نجد أنها تكون سهلة التحضير وأنه يمكن تحضيرها في أي وقت ولا تأخذ أي وقت أو مجهود وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نضع الماء في وعاء ونقوم بوضع الروز ماري والقرنفل وورق الغار.

نقوم بوضع جميع المكونات على النار ونتركها حتى تمام الغليان.

نقوم برفع المكونات من على النار ونغطيها ثم نتركها حتى تبرد تماما.

نقوم بعد ذلك بوضعها في بخاخ ونستخدمه للشعر مرتين يوميا في الصباح والمساء ونقوم بتدليك فروة الرأس به.

سوف نلاحظ نتيجة هائلة خلال سبع أيام وأن الشعر قد زادت كثافته مع طوله ولمعانه.

ونجد أن الروز ماري يقوم بتطويل الشعر وتكثيفه ولمعانه.

ويعمل القرنفل على تحسين بصيلة الشعر وتقويتها .

ويحفز ورق الغار على تنشيط الدورة الدموية للشعر لذلك تكون هذه الوصفة من أهم وصفات تطويل الشعر.

وصفة ماء الأرز للشعر

يتميز ماء الأرز أنه من الوصفات الطبيعية المهمة جدا للشعر ولا يمكن الاستغناء عنها عند القيام بتجريبها حيث يساعد ماء الأرز على تطويل وتكثيف الشعر وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..