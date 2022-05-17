الخيار المخلل المقرمش بأسهل الخطوات وأبسط المكونات بكل سهولة

يتم تصنيف الخيار المخلل على أنه من جملة أفضل الأطباق الجانبية لكل من يعشق تناول الموالح، هذا بجانب أنه يعد من بين الأصناف الشائعة ولها العديد من المحبين، كما أنه من الممكن أن يتم تقديمه بجوار الأطباق وأيضاً الكثير من الأكلات الأخرى الرئيسية، هذا بجانب أنه من المعروف أن الخيار المخلل يقم بالمساعدة على فتح الشهية وكذلك موازنة الأطعمة وذلك بين كلاً من الأصناف المختلفة، كذلك أنه من الممكن أن يقدم بجوار الوجبات بجميع الأوقات على مدار اليوم، ومن الممكن أن يوضع بصورة رئيسية بجوار الوجبات السريعة، هذا بجانب أن بلد المنشأ له كلاً من تركيا وأفغانستان.

مقادير عمل الخيار المخلل

يعتبر الخيار المخلل من بين الأطباق اللذيذة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، حيث أنهم يرغبون دوماً في تناوله بجانب الكثير من الاكلات الأخرى الأساسية.

عدد ٢ كيلو من الخيار الطازج.

ست ملاعق من الملح الناعم “ملاعق كبيرة”

كوب واحد فقط من الخل الأبيض “كوب كبير”.

ملعقة واحدة فقط من الثوم المفروم “صغيرة”.

طريقة تحضير الخيار المخلل

طريقة تحضيره بسيطة للغاية وسلسة وبإمكان جميع الأشخاص تحضيره، وها هي كما يلي: