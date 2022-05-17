نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخيار المخلل المقرمش بأسهل الخطوات وأبسط المكونات بكل سهولة في المقال التالي
يتم تصنيف الخيار المخلل على أنه من جملة أفضل الأطباق الجانبية لكل من يعشق تناول الموالح، هذا بجانب أنه يعد من بين الأصناف الشائعة ولها العديد من المحبين، كما أنه من الممكن أن يتم تقديمه بجوار الأطباق وأيضاً الكثير من الأكلات الأخرى الرئيسية، هذا بجانب أنه من المعروف أن الخيار المخلل يقم بالمساعدة على فتح الشهية وكذلك موازنة الأطعمة وذلك بين كلاً من الأصناف المختلفة، كذلك أنه من الممكن أن يقدم بجوار الوجبات بجميع الأوقات على مدار اليوم، ومن الممكن أن يوضع بصورة رئيسية بجوار الوجبات السريعة، هذا بجانب أن بلد المنشأ له كلاً من تركيا وأفغانستان.
مقادير عمل الخيار المخلل
يعتبر الخيار المخلل من بين الأطباق اللذيذة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، حيث أنهم يرغبون دوماً في تناوله بجانب الكثير من الاكلات الأخرى الأساسية.
- عدد ٢ كيلو من الخيار الطازج.
- ست ملاعق من الملح الناعم “ملاعق كبيرة”
- كوب واحد فقط من الخل الأبيض “كوب كبير”.
- ملعقة واحدة فقط من الثوم المفروم “صغيرة”.
طريقة تحضير الخيار المخلل
طريقة تحضيره بسيطة للغاية وسلسة وبإمكان جميع الأشخاص تحضيره، وها هي كما يلي:
- في البداية قومي بإحضار الخيار ومن ثم قومي بتنظيفه بواسطة الماء بشكل جيد، بعدها قومي بتقطيعه وذلك تبعاً لرغبتك.
- بعد ذلك قومي بوضع الخيار بوعاء ومن ثم أضيفي له الماء، وبعدها ضعيه على النار الى أن يغلي ومن ثم قومي بتصفيته جيداً.
- بعدها قومي بإحضار برطمان زجاجي وضعي به الخيار المقطع.
- قومي بعدها بإحضار وعاء يشتمل على ٢ كوب من الماء وبعدها ضعي كلاً من الملح والخل وكذلك الخل المفروم وتابعي التقليب، وبعدها ضعيهم على الخيار بالبرطمان الزجاجي.
- في النهاية قومي بإغلاق البرطمان ومن ثم اتركيه داخل المزيج حتى مرور ما يقرب من حوالي ثلاث ساعات، وبعدها قدميه بجوار الأطباق الأخرى من الاكلات، مع مراعاة عدم تناوله بإفراط، إذ أنه يزيد السوائل بالجسم وكذلك يزيد الوزن، كما أنه من الممكن أن يسبب الكثير من الأمراض المعوية، مثل الإسهال والقيء، وبالهنا والشفا.
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