نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى طعم وألذ كيك طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل في المقال التالي

تعد كيكة البسبوسة من أفضل الحلويات المصرية المشهورة التي يحبها الكبار والصغار وخاصة الأطفال وتعرف باسم كيكة الرواني وتقدم مع كوب من الشاي أو القهوة، وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتعتبر من الحلويات الشرقية التي تجمع بين الكيكة والبسبوسة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ونكهات مختلفة مثل الفانيليا أو البرتقال أو الليمون ويفضل الامهات إعدادها في البيت بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة البسبوسة الرائعة. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوبين من السميد الناعم

كوبين من الدقيق

أربع حبات من البيض

كوب واحد من الزيت

كوب واحد من السكر

كوب واحد من اللبن

نصف كوب من جوز الهند المبشور

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا أو البرتقال مقادير عمل الشربات كوب واحد من السكر

كوبين من الماء

عصير ليمونة طريقة عمل الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونتركهم حتى يغلي الخليط.

ثم نضع عصير الليمونة ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يصبح قوامه خفيف، ثم نرفعه من على النار حتى يبرد. طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل أولا نحضر وعاء وننخل به الدقيق ثم نضيف إليه البيكنج باودر وجوز الهند.

ثم نضع السكر والبيض والفانيليا في وعاء آخر ونقوم بخلطهم معا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يذوب السكر، ثم نضيف إليهم الزيت واللبن ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

بعد ذلك نضع السميد وخليط الدقيق والبيكنج مع الاستمرار في تقليب المكونات حتى نحصل على خليط كريمي قوامه خفيف.

ثم نحضر صينية مدهونة بالسمنة مع رشة من السميد، ثم نضع الخليط في الصينية مع تحريك الصينية يمينا ويسارا للتخلص من الهواء الموجود به.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية ونتركها لمدة عشرين دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد.

بعد ذلك نزينها بجوز الهند ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة أحلى طعم وألذ كيك طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل - ثقفني

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