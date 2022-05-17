نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم البقدونس والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي

يلعب البقدونس والنشا دوراً فعالاً في تفتيح البشرة وتبيضها، وذلك لاحتوائهما على فيتامينات هامة تعمل على تجديد خلايا البشرة، وتخلصها من أي خلايا ميتة أو شوائب، علاوةً على تحفزيهما البشرة لانتاج مادة الكولاجين والتي من شأنها تفتيح البشرة وإعطائها النضارة والحيوية، لهذا نعرض لكي سيدتي 3 وصفات لتفتيح بشرتك باستخدام ماسكات البقدونس والنشا بأسهل طرق ممكنة، وستلاحظين الفرق في لون بشرتك من أول استخدام. طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لتبيض البشرة كمية بسيط من البقدونس المفروم.

ملعقتين من النشا.

ماء ورد

كوبين من الماء

مكعب من الثلج طريقة التحضير قومي بوضع كمية البقدونس المفرومة في وعاء به ماء، وارفعيه على النار على درجة حرارة متوسطة.

ثم صفي منقوع البقدونس، واتركيه حتى يبرد تماماً.

قومي بإذابة مقدار النار في الماء الذي تم غليه، وتأكدي من ذوبان النشا تماماً.

إضيفي بعض من ماء الورد إلى الخليط، ثم قومي بفرده على بشرتك.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة (30 دقيقة)، ثم قومي بشطف بشرتك بباقي ماء البقدونس بالماء الدافئ.

من الأفضل أن تكرري هذا الماسك 3 مرات كل أسبوع لتحصلي على أفضل نتيجة.

والجدير بالذكر أن البقدونس يحتوي على فيتامينات (أ)، (ب)، (سي)، والتي تعمل بدورها على تغذية البشرة، ومساعدتها على القضاء على أي شوائب أو بقع داكنة، كما تساهم تلك الفيتامينات في شد البشرة وزيادة نضارتها وحيويتها. طريقة أخري لعمل كريم البقدونس والنشا لتبيض البشرة والمناطق حزمة صغيرة من البقدونس

ملعقتين صغيرتين من مطحون الشوفان

ملعقة كبيرة من النشا

معلقة صغيرة من عصير الليمون

3 ملاعق كبيرة من الزبادي طريقة التحضير قومي بتقطيع حزمة البقدونس، واخلطيها مع الزبادي في الخلاط حتى تحصلي على خليط متماسك القوام.

ثم قومي بإضافة عصير الليمون، والنشا، والشوفان المطحون، واخلطيهم جيداً حتى يصبح الماسك متجانس.

افردي الماسك على بشرتك، وقومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية لمدة دقيقتين، واتركي الماسك حتى يجف تماماً على بشرتك

ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر، ثم قومي بتمرير مكعبات الثلج على بشرتك، من أجل إغلاق مسام البشرة حتى لا تتخللها أي شوائب أو أتربة. عمر شويل - جدة هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم البقدونس والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم البقدونس والنشا لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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